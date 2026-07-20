KARDİYOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, sıcak havaların kalbin iş yükünü artırarak ciddi sorunlara zemin hazırlayabileceğini belirterek, risk grubundaki kişilerin günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve sıvı tüketimine dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Satılmışoğlu, sıcak hava dalgalarının, kalp ve damar hastalığı bulunan bireyler üzerindeki hayati risklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SICAK HAVA KALBİN İŞ YÜKÜNÜ ARTIRIYOR

Sıcak havaların kalbin iş yükünü artırarak kalp krizi ve diğer kardiyovasküler sorunlara zemin hazırlayabileceğini aktaran Prof. Dr. Satılmışoğlu, "Sıcak hava dalgalarına bağlı ölümlerin büyük bölümü kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Risk grubundaki kişilerin özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve sıvı tüketimine dikkat etmesi gerekiyor" dedi. Aşırı sıcakların kalbin çalışma yükünü artırdığını, özellikle daha önce kalp krizi geçiren, bypass olan, stent takılan ve hipertansiyon tanısı olanların daha büyük risk altında olduğunu vurgulayan Satılmışoğlu, aşırı halsizlik, göğüste sıkışma, yoğun terleme ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğine dikkati çekti.

‘BASİT ÖNLEMLER CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINI ÖNLEYEBİLİR’

Sıcak hava dalgalarının vücutta önemli fizyolojik değişikliklere neden olduğunu anlatan Prof. Dr. Satılmışoğlu, "Yüksek sıcaklıklarda vücut, ısıyı dengeleyebilmek için cilt yüzeyine daha fazla kan pompalar. Bu durum kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Aynı zamanda kalp hızı artar, sıvı kaybıyla kanın pıhtılaşma eğilimi yükselir" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Satılmışoğlu, tüm bu değişikliklerin özellikle kalp ve damar hastalıkları bulunan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT!

Sıcak havalarda alınacak basit önlemlerin ciddi sağlık sorunlarını önleyebileceğine dikkati çeken Satılmışoğlu, şu tavsiyelerde bulundu: "Yeterli sıvı tüketmek, taze sebze ve meyvelerle elektrolit dengesini korumak, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve özellikle saat 09.00-16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamak büyük önem taşıyor. Kalp yetmezliği bulunan hastaların ise sıvı tüketimi ve ilaç düzenlemeleri konusunda mutlaka kendi hekimlerinin önerilerine göre hareket etmeleri gerekiyor. Ayrıca güneşten koruyucu şapka ve benzeri ekipmanların kullanılması da sıcak çarpmasına karşı önemli bir koruma sağlayacaktır."