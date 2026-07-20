Yaklaşık 50 standın bulunduğu Sanat Sokağı'nda takı, seramik, çini, yağlı boya tablo, ahşap boyama, dekoratif hediyelik eşyalar ve tamamen el emeğiyle hazırlanan birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Yıllar boyunca Mahmutlar'ın simge noktalarından biri haline gelen sokak, özellikle yaz akşamlarında yoğun ilgi görüyor.

Ancak esnaf, yaşanan kalabalığın alışverişe dönüşmemesinden şikayetçi. Bayram tatiliyle birlikte ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşandığını belirten işletmeciler, turistlerin ürünleri uzun süre incelemesine rağmen satın alma konusunda çekimser davrandığını ifade ediyor.

"KALABALIK VAR AMA SATIŞ YOK"

Sanat Sokağı esnafı, geçmiş yıllarda özellikle yabancı turistlerin el yapımı ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini hatırlatarak, bu sezon ise ekonomik koşulların etkisiyle alışverişlerin büyük ölçüde azaldığını dile getiriyor. Fiyatların birçok turistik bölgeye göre uygun olmasına rağmen satışların beklentinin altında kaldığını söyleyen esnaflar, bazı günler siftah bile yapamadan tezgâhlarını kapattıklarını belirtiyor.

El emeği ürünlerin büyük emek ve zaman harcanarak hazırlandığını vurgulayan sanatçılar, bu ürünlerin sadece ticari değil aynı zamanda kültürel değer taşıdığına dikkat çekiyor. Sanat Sokağı'nın Alanya'nın turistik kimliğine katkı sağlayan önemli alanlardan biri olduğunu ifade eden esnaf, hem yerel halkın hem de turistlerin el sanatlarına daha fazla ilgi göstermesini bekliyor.

ESKİ HAREKETLİ GÜNLER ÖZLENİYOR

Açıldığı ilk yıllarda yoğun alışverişin yapıldığı ve akşam saatlerinde adeta dolup taşan Mahmutlar Sanat Sokağı'nda faaliyet gösteren esnaflar, eski sezonları aradıklarını söylüyor. Yaz sezonunun henüz tamamlanmadığını hatırlatan esnaf, önümüzdeki haftalarda turistlerin alışverişe daha fazla yönelmesini umut ediyor.

Mahmutlar Sanat Sokağı, birbirinden farklı el sanatlarını bir araya getiren yapısıyla Alanya'nın önemli turistik duraklarından biri olmayı sürdürürken, esnaf ise ziyaretçi yoğunluğunun satışlara da yansımasını bekliyor.