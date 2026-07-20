Burdur kampının ilk etabında kondisyon yüklemelerine ağırlık veren Alanyaspor'da futbolcular, gün boyunca gerçekleştirilen antrenmanlarda yüksek tempoda çalıştı. Teknik Direktör Joao Pereira'nın yönetiminde yapılan idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlarken, ardından koşu, pas organizasyonları ve şut çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durularak oyuncuların saha içi uyumu geliştirilmeye çalışıldı.

Teknik heyet, kamp sürecinde futbolcuların hem fiziksel dayanıklılıklarını artırmayı hem de yeni sezon öncesinde takımın oyun sistemini sahaya en iyi şekilde yansıtmasını hedefliyor. Oyuncuların antrenmanlardaki istekli görüntüsü ve yüksek temposu teknik ekibin yüzünü güldürürken, kamp programı planlandığı şekilde devam ediyor.

Yeni sezonda Süper Lig'de başarılı bir performans ortaya koymayı amaçlayan Corendon Alanyaspor'da kamp sürecinin en önemli bölümünü fiziksel hazırlık ve takım uyumu oluşturuyor. Teknik Direktör Joao Pereira'nın, hazırlık kampında tüm oyuncuların performansını yakından takip ederek sezon öncesi kadro planlamasına yön vereceği öğrenildi.

Turuncu-yeşilli ekip, Burdur kampındaki çalışmalarını bugün gerçekleştireceği çift antrenman programıyla sürdürecek. Kamp boyunca hazırlık maçlarıyla da takımın son durumu test edilirken, teknik heyet eksik görülen noktalar üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmaya devam edecek. Alanyaspor'da hedef, yeni sezona hazır, mücadeleci ve güçlü bir kadroyla başlamak. (Mehmet TUNÇ)