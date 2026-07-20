ALANYA Belediyesi tarafından düzenlenecek Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali, bu yıl da spor ve eğlenceyi bir araya getirecek. Festival kapsamında oluşturulacak Teknik Sürüş Alanı (Pump Track), 30 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında bisiklet severlere adrenalin dolu anlar yaşatacak. Çocuklar ve yetişkinlerin güvenle kullanabileceği parkurda katılımcılar, sürüş tekniklerini geliştirme fırsatı bulurken, eğlenceli ve heyecanlı bir deneyim yaşayacak. Her yaştan bisiklet tutkununa hitap eden etkinlik, festival programına renk katacak.

Doğayla iç içe atmosferi ve geleneksel güreş organizasyonlarıyla her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Gökbel Festivali, bu yıl sporun farklı branşlarına da ev sahipliği yapacak. Festival alanında oluşturulacak Teknik Sürüş Alanı sayesinde hem çocuklar hem de yetişkinler güvenli bir ortamda bisiklet sürüş becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Etkinlik, her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu organizasyonda, güvenlik nedeniyle kask kullanımı zorunlu olacak. Alanya Belediyesi, tüm bisiklet tutkunlarını Gökbel'e davet ederek, festival coşkusunu sporla buluşturacak bu özel etkinliğe katılmaya çağırdı. Festival boyunca pedal çevirecek katılımcılar, hem becerilerini geliştirecek hem de Gökbel'in eşsiz atmosferinde unutulmaz anlar yaşayacak. (Mehmet TUNÇ)