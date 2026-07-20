​​Alanya, SMA Tip-1 hastası olan Esila Deniz bebeğin yaşam mücadelesine tanıklık ediyor. Tedavi için gereken meblağın toplanması adına büyük bir özveriyle çalışan aile, gelinen noktada hedefin ancak yüzde 26’lık kısmına ulaşabildi. Zamanın Esila bebek aleyhine hızla işlediği bu zorlu süreçte aile, hem evlatlarını yaşatma telaşıyla hem de ekonomik zorluklarla boğuşuyor.

​Tedavi kampanyasını duyurabilmek adına Alanya sokaklarında gece gündüz demeden çabalayan aile, bu süreçte işlerine odaklanamadıkları için geçim sıkıntısı da yaşamaya başladı. Tüm imkansızlıklara rağmen tek hedefleri Esila’nın sağlığına kavuşması olan anne, yardımseverlere yürek burkan bir çağrıda bulundu.

​‘UMUTLARIMIZI SİZE EMANET EDİYORUZ’

​Evladının yaşaması için tüm Türkiye’ye seslenen Esila’nın annesi, "Bugün bir anne, evladı için yüreğindeki umudu sizlere emanet ediyor. Bu süreçte verilecek her destek, gösterilecek her duyarlılık; kızımın güzel yarınlara atacağı kıymetli bir adım olabilir. Lütfen bu iyilik yolculuğunda yanımızda olun, desteğinizle ve paylaşımınızla umudumuzu büyütmemize katkı sağlayın," ifadelerini kullandı. Esila bebeğin bir an önce tedaviye ulaşabilmesi için vakit daralırken, ailenin başlattığı kampanyaya verilecek her katkı, Esila’nın hayata bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak.