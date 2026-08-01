Alanya Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi dahil Türkiye genelindeki tüm belediyeleri ilgilendiren yeni norm kadro düzenlemesi yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, norm kadro cetvellerinden çıkarılmış olmasına rağmen halen dolu bulunan müdür kadroları görevdeki personel açısından korunacak, ancak bu kadrolar herhangi bir nedenle boşaldığında yeniden kullanılmayacak.

BOŞALAN KADRO YENİDEN AÇILMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre söz konusu müdür kadroları "dondurulmuş" statüsünde değerlendirilecek. Bu kadrolarda görev yapan müdürler görevlerini sürdürecek. Emeklilik, istifa, nakil veya başka bir nedenle kadronun boşalmasının ardından ise aynı kadroya yeniden atama yapılamayacak. Kadro, belediye meclisinin alacağı kararla tamamen iptal edilecek.

NORM KADRO HESAPLARI GÜNCELLENDİ

Yönetmelikle birlikte belediyelerin norm kadro hesaplamalarında esas alınan referans yılı da 2023'ten 2025'e çıkarıldı. Ayrıca mevzuatta yer alan "Teftiş Kurulu" ifadesi "Rehberlik ve Teftiş Kurulu" olarak değiştirildi. Bu değişikliklerin, belediyelerin teşkilat yapılarının güncel nüfus ve hizmet ihtiyaçlarına göre yeniden planlanmasına yönelik olduğu belirtiliyor.

ALANYA VE ANTALYA'DAKİ BELEDİYELERİ DE KAPSIYOR

Düzenleme; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Serik, Kemer, Kaş, Finike, Kumluca, Demre, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Elmalı, Akseki ve Gündoğmuş dahil tüm ilçe belediyelerinde uygulanacak. Belediyeler, teşkilat yapılarını yeni norm kadro esaslarına uygun hale getirecek.

AMAÇ TEŞKİLAT YAPISINI NORM KADROYA UYUMLU HALE GETİRMEK

Belediyelerde norm kadro sistemi; nüfus, hizmet alanı ve idari yapı gibi ölçütlere göre hangi unvanlarda kaç kadro bulunabileceğini belirliyor. Yeni düzenlemeyle norm kadro cetvellerinde artık yer almayan müdürlüklerin zaman içinde doğal süreçle tasfiye edilmesi hedefleniyor. Böylece mevcut personelin kazanılmış hakları korunurken, boşalan kadroların yeniden doldurulmasının da önüne geçilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği 31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Belediyelerin yeni düzenlemeye göre idari yapılanmalarını güncellemesi bekleniyor.