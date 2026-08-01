Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın özellikle kış aylarında daha güvenli ve kesintisiz yapılmasını amaçlayan Alacabel Tüneli Projesi'nde önemli bir aşama daha geride kaldı. Tünel içerisinde yürütülen asfalt serim çalışmalarının tamamlanma noktasına geldiği, aydınlatma ve havalandırma başta olmak üzere elektromekanik sistemlerin kurulumunun ise devam ettiği bildirildi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI EŞ ZAMANLI İLERLİYOR

Projede yalnızca tünel içindeki imalatlar değil, bağlantı yollarındaki çalışmalar da sürüyor. Ceceler Mahallesi sonrasından Cevizli yol kavşağına uzanan kesimde asfalt öncesi altyapı hazırlıkları devam ederken, bu bölümde altyapının tamamlanmasının ardından asfalt serimine geçilmesi planlanıyor. Yetkililer, tünel ile bağlantı yollarının birlikte hizmete alınmasını hedefleyen takvim doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

KIŞ AYLARINDAKİ ULAŞIM SORUNLARINA ÇÖZÜM HEDEFLENİYOR

Toros Dağları üzerindeki Alacabel Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle geçmiş yıllarda zaman zaman ulaşıma kapanırken, sürücüler uzun bekleyişler yaşayabiliyordu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bu güzergâhta dört mevsim daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanması amaçlanıyor. Böylece hem bölge halkının hem de yük ve yolcu taşımacılığının olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmesi bekleniyor.

ALANYA VE ANTALYA İÇİN DE STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Alacabel Tüneli'nin tamamlanması, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımı kolaylaştırmasının yanı sıra Alanya'ya yönelik turizm ve ticaret hareketliliği açısından da önem taşıyor. Özellikle iç Anadolu'dan Akdeniz kıyılarına yapılan yolculuklarda güzergâhın daha güvenli hale gelmesi, lojistik faaliyetlere ve bölgesel ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.

AÇILIŞ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Karayolları ekipleri, tünel içerisindeki asfalt, aydınlatma, havalandırma ve diğer elektromekanik sistemlerin planlanan program doğrultusunda sürdüğünü belirtiyor. Projenin kalan imalatlarının tamamlanmasının ardından gerekli test ve devreye alma süreçlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.