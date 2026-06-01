Gusto Sanat ve Samovar Pro organizasyonunda, Golden Eye ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ödüllü uluslararası vokal yarışması, hafta sonunda yoğun katılımla düzenlendi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından yarışmacıların sahne aldığı organizasyonda müzikseverler unutulmaz anlar yaşadı.

Toplam 34 yarışmacının katıldığı Anadolu Ses Yarışması’nda finale kalmayı başaran Serdar Çelik, seslendirdiği “Bahçe Duvarından Aştım” adlı eserle jüri üyelerinin ve izleyicilerin beğenisini kazandı. Sahnedeki performansıyla dikkat çeken Çelik, yarışmayı ikinci sırada tamamlayarak Alanya’yı başarıyla temsil etti.

SAHNE ŞOVU BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Serdar Çelik’in yarışma sırasında Alanya Düğün Dansları Ekibi ile birlikte hazırladığı sahne gösterisi de geceye damga vuran anlardan biri oldu. Müzik ve dansın uyumlu şekilde buluştuğu performans, salondaki izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Yarışma boyunca sergilediği enerjik sahne duruşu ve yorumu ile öne çıkan Çelik, final gecesinde en yüksek puanları alan isimler arasında yer aldı. Organizasyonu takip eden sanatseverler, genç sanatçının performansını takdirle karşıladı.

DERECEYE GİREN YARIŞMACILARA ÖDÜL VERİLDİ

Uluslararası nitelikte gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren isimlere çeşitli ödüller takdim edildi. Organizasyon kapsamında birinciye 20 bin TL, ikinciye 10 bin TL ve üçüncüye ise 7 bin TL değerinde hediye çeki verildi.

Yarışmayı ikinci sırada tamamlayan Serdar Çelik, ödülünü Golden Eye sahibi Ender İncioğlu ile Gusto Sanat Alanya’nın kurucuları Murat Emektar ve Natali Emektarın elinden aldı.

“BENİ DESTEKLEYEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ödül töreninin ardından kısa bir açıklama yapan Serdar Çelik, elde ettiği başarıda kendisine destek verenlerin büyük payı olduğunu söyledi.

Çelik, “Her zaman yanımda olan aileme ve beni destekleyen bütün sevdiklerime teşekkür ediyorum. Bu başarıda onların da emeği var. Bundan sonra da müzik çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim” dedi.

Alanya’da farklı sosyal ve kültürel etkinliklerde de sık sık sahne alan Serdar Çelik’in yarışmada elde ettiği derece, yakınları ve sevenleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yarışma organizatörleri ise Anadolu’nun farklı seslerini bir araya getiren etkinliğin önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla devam etmesini hedeflediklerini belirtti.(Mehmet TUNÇ)