Uzun yıllar özel sektörde çalışan Savaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz meslek edindirme kursları kapsamında faaliyet gösteren ATASEM ile tanıştıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açtı. Aldığı protez tırnak eğitimi sayesinde kendi iş yerini kuran Savaş, bugün hem ekonomik özgürlüğünü kazandı hem de birçok kadına ilham veren bir başarı hikâyesine imza attı. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ATASEM kursları, sunduğu ücretsiz eğitimlerle her yaştan vatandaşa yeni bir kapı aralıyor. Güzellik sektöründen el sanatlarına, bilişimden yabancı dillere kadar geniş bir alanda verilen eğitimler, bireylerin hem meslek edinmesini hem de kişisel gelişimini destekliyor. Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Meltem Savaş da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ATASEM kurslarından aldığı protez tırnak eğitimi sayesinde kendi iş yerini açarak girişimci oldu.

'BİR YERDE DURUP DÜŞÜNDÜM'

Yıllarca özel sektörde farklı işlerde çalışan Meltem Savaş, yoğun çalışma temposuna rağmen düşük ücretlerle geçinmeye çalıştığını anlattı. Tüm bunların zamanla hem fiziksel hem de psikolojik bir yorgunluğa dönüştüğünü ifade eden Savaş, hayatındaki kırılma anını şu sözlerle anlattı: "Ben 17 yaşımdan beri farklı sektörlerde çalışıyorum. Bir noktadan sonra şunu fark ettim; çok çalışıyorum ama hiçbir yere varamıyorum. Ne kendime zaman ayırabiliyordum ne de çocuklarıma istediğim gibi destek olabiliyordum. O gün 'bir şey değişmeli' dedim."

ARAYIŞ BAŞLADI YOL ATASEM'E ÇIKTI

Hayatında yeni bir yön çizmek isteyen Savaş, meslek edindirme kurslarını araştırmaya başladı. Daha önce ücretli olarak katıldığı bazı kurslardan memnun kalmadığını, aldığı eğitimin yetersiz olduğunu dile getiren Savaş, bu süreçte Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ATASEM kurslarını keşfetti. Başvuru sürecinin ardından protez tırnak eğitimine katılan Savaş için bu adım, sadece bir kurs değil, aynı zamanda yeni bir başlangıcın kapısı oldu.

'BU KEZ SADECE KATILMADIM GERÇEKTEN ÖĞRENDİM'

ATASEM'de aldığı eğitimin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Savaş, kurs sürecinde hem teorik hem de uygulamalı anlamda kapsamlı bir eğitim aldığını belirtti. Daha önce deneyimlediği kurslarla kıyasladığında aradaki farkın çok net olduğunu söyleyen Savaş, şunları söyledi: "Daha önce para verip gittiğim kurslarda bu kadar detaylı ve öğretici bir süreç yaşamadım. ATASEM'de gerçekten öğreniyorsunuz. Burada sadece 2 ay kurs almama rağmen çok fazla şey öğrendim. Hocalar birebir ilgileniyor, uygulama yaptırıyor. Kendime güvenim burada geldi."