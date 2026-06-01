Alanya Belediye Spor U13 Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligi’nde başarılı performansına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz hafta sonu İncekum Sahası’nda Antalya temsilcisi Aslar Spor’u ağırlayan genç futbolcular, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak önemli bir üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Alanya temsilcisi, disiplinli futbolu ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. Rakibine pozisyon vermemek için savunmada etkili bir görüntü ortaya koyan genç oyuncular, yakaladıkları fırsatı değerlendirerek sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

ÜST SIRALAR TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Alanya Belediye Spor U13 Takımı, Gelişim Ligi’ndeki istikrarlı performansını devam ettirdi. Sezon boyunca ortaya koyduğu başarılı futbol ile dikkat çeken ekip, üst sıralardaki yarışın içinde kalmayı sürdürdü.

Alanya’yı Gelişim Ligi’nde temsil eden iki takımdan biri olan Alanya Belediye Spor, aldığı sonuçlarla hem kulübünün altyapı çalışmalarının karşılığını alıyor hem de ilçenin futbol potansiyelini gözler önüne seriyor.

Güncel puan durumunda Alanyaspor U13 Takımı zirvede yer alırken, Antalya temsilcisi ikinci sırada bulunuyor. Alanya Belediye Spor ise üçüncü sıradaki yerini koruyarak liderlik yarışındaki takibini sürdürüyor.

GENÇ YETENEKLER GELECEK İÇİN UMUT VERİYOR

Alanya Belediye Spor altyapısında yetişen genç futbolcular, ortaya koydukları performansla teknik heyetin yanı sıra ailelerinden ve sporseverlerden de takdir görüyor. Küçük yaşlardan itibaren düzenli eğitim alan sporcular, hem bireysel gelişimlerini sürdürüyor hem de takım oyununu sahaya yansıtmayı başarıyor.

Altyapı organizasyonlarının temel hedeflerinden biri olan oyuncu gelişimi konusunda önemli çalışmalar yürüten kulüp, gelecekte A takım seviyesine çıkabilecek futbolcular yetiştirmeyi amaçlıyor.

MAÇLAR İNCEKUM VE KONAKLI’DA OYNANIYOR

Gelişim Ligi karşılaşmaları Alanya’nın farklı noktalarındaki tesislerde oynanıyor. Alanyaspor U13 Takımı iç saha maçlarını Konaklı Stadı’nda oynarken, Alanya Belediye Spor U13 Takımı rakiplerini İncekum Sahası’nda ağırlıyor.

Sezon boyunca birçok önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapan bu sahalar, Alanya futbolunun geleceğini şekillendiren genç yeteneklerin gelişimine katkı sunuyor. Ailelerin ve futbolseverlerin de yakından takip ettiği müsabakalar, genç sporcuların deneyim kazanmasına önemli fırsatlar sağlıyor.

HEDEF BAŞARILI SEZONU SÜRDÜRMEK

Teknik ekip ve oyuncular, sezonun kalan bölümünde de aynı disiplin ve mücadele anlayışıyla sahaya çıkmayı hedefliyor. Üst sıralardaki yerini korumak isteyen Alanya Belediye Spor U13 Takımı, önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçlarda da puan serisini sürdürmek istiyor.

Alanya futboluna yeni yetenekler kazandırmayı amaçlayan ekip, aldığı başarılı sonuçlarla ilçenin spor camiasına umut vermeye devam ediyor.Mehmet AL