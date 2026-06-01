​Ekonomik kriz, üst üste gelen akaryakıt zamları ve şehir içi trafik yoğunluğu sürücüleri canından bezdirirken, Alanya'nın Seki Mahallesi’nde ikamet eden 53 yaşındaki Selami Atay, tüm bu sorunlara yıllar önce kökten bir çözüm buldu. Tam 15 yıldır (2011'den beri) işe gidip gelirken motorlu taşıtlar yerine sadece bisikletini kullanan Atay, ezber bozan yaşam tarzıyla çevreye ve bütçeye örnek oluyor.

​"NE MAZOT DERDİM VAR NE DE MTV"

​Günün erken saatlerinde sıkı bir kahvaltı yaparak yola koyulan Selami Atay, yazın kavurucu sıcağına, kışın ise zorlu hava şartlarına aldırış etmeden her gün en az 40 kilometre yol kat ediyor. Bisiklet kullanımının kendisine sağladığı maddi özgürlüğü anlatan Atay, şu ifadeleri kullandı: "Yakıt derdim yok; zorunlu trafik sigortası, ek taşıt alım vergisi, 6 ayda bir ödenen motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ya da kasko gibi masraflarım yok. 'Araç muayenesi geldi, akü bitti, yağ değişimi zamanı geçti, mazot-benzin-LPG zamlandı' diye bir kaygıyı tamamen hayatımdan çıkardım. Benim yakıtım, sabahları yaptığım sıkı bir kahvaltı."

​Trafikte geçirdiği uzun mesailerde güvenlik önlemlerini asla göz ardı etmediğini vurgulayan Atay, diğer sürücülere de örnek olacak şekilde hareket ediyor. Kaskını, eldivenini ve her türlü koruyucu ekipmanını takmadan kesinlikle yola çıkmadığını belirten azimli bisikletçi, trafikte son derece dikkatli ve kurallara saygılı bir seyir gerçekleştirdiğinin altını çiziyor.

​Bisikletin sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi ve sağlık kaynağı olduğunu belirten Selami Atay, bu alışkanlığı sayesinde akranlarına göre çok daha zinde olduğunu ifade etti. Hem cebini hem de sağlığını koruduğunu söyleyen Atay, "Bu sayede hem bedenim diri kalıyor hem de cüzdanım" diyerek şehir içi ulaşımda alternatif arayan herkese bisikleti tavsiye ediyor.