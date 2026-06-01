Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kurban Bayramı ve idari izinleri kapsayan 9 günlük tatil sürecinde artan nüfus hareketliliğine rağmen sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürdü. Özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ilçedeki nüfus yoğunluğunun artması, sağlık kuruluşlarındaki başvurulara da yansıdı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, bayram süresince acil servis başta olmak üzere tüm birimlerde yoğun bir çalışma temposunun yaşandığını belirterek, sağlık hizmetlerinin planlı ve koordineli şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

BAYRAM SÜRESİNCE EK TEDBİRLER ALINDI

Bayram öncesinde gerekli hazırlıkların yapıldığını belirten Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, artan hasta yoğunluğunu karşılamak amacıyla nöbet planlarının gözden geçirildiğini ve ihtiyaç duyulan birimlere personel takviyesi sağlandığını ifade etti.

Başhekim Yılmaz, acil servis, doğumhane, ameliyathane ve yataklı servislerde hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, sağlık çalışanlarının özverili çalışmasının sürecin sorunsuz yönetilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

12 BİNİN ÜZERİNDE HASTA ACİL SERVİSE BAŞVURDU

Bayram tatili boyunca hastanenin acil servisinde toplam 12 bin 14 hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Aynı dönemde 374 hasta çeşitli servislerde tedavi altına alınırken, birçok branşta planlı ve acil müdahaleler gerçekleştirildi.

Kalp ve damar hastalıkları nedeniyle başvuran hastalar için hizmet veren Anjiyo Ünitesi’nde ise 18 hastaya işlem yapıldı. Hastane yönetimi, kritik vakalara hızlı müdahale edilmesi için ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığını bildirdi.

110 AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

9 günlük süreçte farklı branşlarda toplam 110 ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Bunun yanında böbrek hastalarının tedavilerinin aksamaması için diyaliz ünitesi de kesintisiz hizmet verdi. Bayram boyunca 79 hastaya diyaliz tedavisi uygulandı.

Acil servislerde sık karşılaşılan yaralanma vakalarına yönelik olarak da toplam 264 kişiye kesi sütürasyonu işlemi yapıldı.

26 BEBEK DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI

Bayram sürecinin en sevindirici gelişmelerinden biri ise yeni doğan bebekler oldu. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 9 günlük tatil boyunca 26 bebek dünyaya geldi. Hastane personeli, yeni anne ve babaların mutluluğuna ortak olurken, doğumhane ekibi de kesintisiz hizmet verdi.

Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, sağlık çalışanlarının bayram boyunca büyük fedakârlıkla görev yaptığını belirterek tüm personele teşekkür etti. Yılmaz, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmaması için ekiplerin gece gündüz görev başında olduğunu ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, “Tüm yataklı servislerimizde, acil servisimizde, doğumhanemizde ve ameliyathanemizde kesintisiz sağlık hizmeti sunduk. Yoğun çalışma temposuna rağmen görevlerini özveriyle yerine getiren tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yaz sezonunun etkisiyle nüfusu önemli ölçüde artan Alanya’da sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından yapılan planlamaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.