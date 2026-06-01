2026 MOTOGP sezonunun 7. yarışı olan İtalya GP, 29-31 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Floransa kentindeki Mugello pistinde yapıldı. Cuma günü antrenman seanslarıyla, Cumartesi günü sıralama turları ve sprint yarışıyla geçen yarış hafta sonu ana yarış ile sona erdi. Pramac Yamaha adına yarışan milli pilot Toprak Razgatlıoğlu da pistteydi.

TOPRAK PİSTTE ALDIĞI PUANI KAYBETTİ

Sıralama turlarında 20. sırayı alan, sprint yarışını ise 16. sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, ana yarışa da 20. sıradan başladı.

Yarışı bir süre başladığı konum olan 20. sırada götüren Toprak Razgatlıoğlu 23 turluk yarışın ikinci yarısında gaza bastı. Tech3 KTM pilotu Maverick Vinales, Yamaha fabrika pilotu Fabio Quartararo ve takım arkadaşı Jack Miller'ı pist üstünde geçen Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 15. sırada gördü. Bir kez daha en iyi Yamaha sürücüsü olmayı başaran Toprak Razgatlıoğlu normalde yarıştan 1 puanla ayrılacaktı.

Ancak yarış bittikten kısa süre sonra Toprak Razgatlıoğlu'na pist sınırlarını ihlal ettiği için 1 sıra geri düşme cezası verildi. Bu cezanın ardından 16. sıraya gerileyen Toprak Razgatlıoğlu, aldığı puanı kaybetti. Puanın sahibi ise Jack Miller oldu.

'15. SIRA UMURUMDA DEĞİL'

Yarışın ardından konuşan Toprak Razgatlıoğlu, 'Bu önemli değil. Umurumda değil. Eğer ceza almasaydım 15. sırada olacaktım. Bir sıra bir sıradır, ama 15. sıra benim için gerçekten önemli değil. Sadece odaklandım ve özellikle bugün ciddi gelişim kaydettim. Sabah ısınma turlarında tamamen farklı bir motosiklet sürüyordum. Kendimi çok daha iyi hissediyordum ve motosiklet de çok daha iyiydi. Daha iyi fren yapıyordu. Virajlarda daha yüksek hız alabiliyordum. Bu büyük bir adım çünkü motor frenini hissedebiliyordum.' 'Yarışta iyi bir başlangıç ​​yapamadım ve sonrasında Vinales'i geçmek kolay olmadı. Düzlükte KTM inanılmaz hızlı. Vinales'e yetişmek mümkün değildi. Virajlarda ise kolayca yetişebiliyorum. Ama virajlarda geçiş yapmak kolay değil çünkü her viraj çıkışında arayı açıyorlar ve fren yaparken ancak onlara yaklaşabiliyorum. Geçiş yapmak ise imkansız. Vinales'in arkasında birkaç tur attıktan sonra kendi ritmimi bulabildim, böylece önümdekileri yakalayabildim' ifadeleriyle yarışı özetledi.

BEZZECCHI 3 YARIŞ SONRA YENİDEN GALİP

MotoGP İtalya yarışında galibiyetin sahibi ise Aprilia pilotu Marco Bezzecchi oldu. Yarışa ilk sıradan başlayan Bezzecchi ilk turda liderliği Ducati'nin şampiyon pilotu Francesco Bagnaia'ya kaptırsa da ilerleyen turlarda liderliği geri aldı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyetin sahibi oldu. Bu yıl 4. kez galip gelen Bezzecchi, 3 yarışlık galibiyet hasretine de son verdi. İkinci sıra diğer Aprilia pilotu Jorge Martin'e giderken, Francesco Bagnaia son turda Trackhouse Aprilia pilotu Ai Ogura'nın yoğun baskısına cevap vererek 3. sırayı korumayı başardı.



Kaynak: MİLLİYET