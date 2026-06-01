Alanya’nın turizm ve gece hayatı denildiğinde ilk akla gelen adreslerinden biri olan Club Summer Garden, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz haftalarda 2026 sezonuna görkemli bir açılışla başlayan ünlü eğlence mekanı, bayram süresince binlerce eğlence severi ağırladı.

Bayram tatilini Alanya’da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelen mekan, her gece yüksek doluluk oranına ulaştı. Özellikle hafta sonu ve bayramın son günlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde uzun kuyruklar oluştu.

EĞLENCESEVERLERDEN YOĞUN KATILIM

Alanya’nın turizm hareketliliğinin arttığı bayram döneminde Club Summer Garden, renkli görüntülere sahne oldu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden programlarda misafirler müzik eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Mekanın modern konsepti, ışık şovları ve sahne performansları konuklardan tam not aldı.

Farklı yaş gruplarından eğlence severlerin bir araya geldiği mekanda enerjinin gece boyunca yüksek seviyede kaldığı görüldü. Dans pistini dolduran misafirler, bayram tatilinin keyfini müzik ve eğlenceyle çıkardı.

DJ GÖKHAN SAKALTAŞ GECEYE DAMGA VURDU

Bayram programının en dikkat çeken isimlerinden biri ise başarılı DJ Gökhan Sakaltaş oldu. Sahnedeki performansıyla büyük beğeni toplayan Sakaltaş, çaldığı hareketli parçalar ve özel setleriyle eğlencenin temposunu zirveye taşıdı.

Elektronik müzikten popüler hitlere kadar geniş bir repertuvar sunan DJ Gökhan Sakaltaş, gece boyunca dans pistinin dolmasını sağladı. Konuklar, müziğin ritmine eşlik ederek sabahın ilk saatlerine kadar eğlendi.

ALANYA GECE HAYATININ ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ

Yıllardır Alanya turizmine katkı sağlayan Club Summer Garden, yalnızca Türkiye’den değil dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistlerin de tercih ettiği eğlence mekanları arasında yer alıyor. Özellikle yaz sezonunda düzenlediği etkinlikler ve sahne performanslarıyla dikkat çeken mekan, Alanya’nın gece hayatı turizmine önemli katkı sunuyor.

Bayram döneminde yaşanan yoğunluk, Alanya’da turizm hareketliliğinin güçlü şekilde devam ettiğini bir kez daha ortaya koyarken, Club Summer Garden da sezonun en yoğun günlerinden birini geride bıraktı.(Mehmet TUNÇ)