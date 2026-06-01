Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Araçta bulunan çok sayıda yolcu, çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı.

ŞOFÖRÜN CEZA GEÇMİŞİ GÜNDEM OLDU

Kazada yaşamını yitiren otobüs sürücüsü Mustafa Fevzi Merdun’un geçmişte alkollü araç kullanmak da dahil olmak üzere toplam 36 trafik cezası aldığı iddiası kamuoyunda tepki çekti.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, ağır yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için denetimlerin yeterli olup olmadığını sorgularken, "Facia geliyorum demiş" yorumları dikkat çekti.

9 AYLIK BEBEĞİN HİKÂYESİ YÜREK BURKTU

Kazada hayatını kaybedenler arasında 9 aylık Eyüp Miraç Şen de bulunuyor. İlk bilgilere göre baba Civan Şen'in, kaza anında oğlunu koruyabilmek için üzerine kapandığı öğrenildi. Ancak baba ve oğul kurtarılamadı.

Kazada ayrıca Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol ve Hayriye Arıkan da yaşamını yitirdi.

YOLCULAR: ŞOFÖR KAZADAN 20 DAKİKA ÖNCE DURDU

Yaralı yolcuların jandarmaya verdiği ilk ifadelerde dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.

İddialara göre sürücü Mustafa Fevzi Merdun, kazadan yaklaşık 20 dakika önce araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü emniyet şeridine çekti. Araçtan inerek kontrol yapan sürücünün daha sonra yoluna devam ettiği belirtildi.

Bu bilgi üzerine teknik arıza ihtimali de soruşturma dosyasına dahil edildi.

KAPILARIN AÇILMADIĞI İDDİASI

Kazadan kurtulan bazı yolcular, çarpışmanın ardından otobüsün kısa sürede alev aldığını ve çıkış kapılarının açılmaması nedeniyle içeride mahsur kalanların olduğunu öne sürdü.

Camları kırarak dışarı çıkabilen yolcuların hayatta kaldığı belirtilirken, yangının kısa sürede tüm aracı sardığı ifade edildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk değerlendirmelerde sürücünün uyumuş veya dalgınlaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak otobüsteki takograf sistemi ve araç kamerasının yangında zarar görmesi nedeniyle kesin neden henüz belirlenemedi.

Jandarma ekipleri ve teknik bilirkişiler, hem sürüş kayıtlarını hem de araçtaki olası mekanik arızaları incelemeyi sürdürüyor.