JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü, Alanya’da gurur dolu bir etkinlikle kutlandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JAK timleri, Alanya'nın simgelerinden tarihi Kızılkule'de nefes kesen bir gösteriye imza attı.

33 METREDEN DEV BAYRAKLA İNDİLER

Tarihi kalenin yaklaşık 33 metre yüksekliğindeki burçlarında özel halat sistemi kuran JAK ekipleri, hazırlıkların ardından aksiyon için düğmeye bastı. Profesyonel dağcılık ve arama kurtarma tekniklerini kullanan timler, metrelerce yükseklikten kontrollü iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında dev Türk bayrağı ile Jandarma Genel Komutanlığı pankartı açan ekipler, tarihi dokunun üzerinde görsel bir şölen oluşturdu.

TURİSTLER CEP TELEFONLARINA SARILDI

Kızılkule’deki bu anları çevre sakinlerinin yanı sıra ilçede bulunan yerli ve yabancı turistler de ilgiyle takip etti. JAK timlerinin profesyonel performansını hayranlıkla izleyen kalabalık, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Yaklaşık yarım saat süren ve büyük beğeni toplayan gösterinin sonunda vatandaşlar, jandarma ekiplerini uzun süre alkışladı. (Mehmet AL)

Kaynak: Haber Merkezi