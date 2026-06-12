ALANYA Belediyesi ev sahipliğinde Avrupa Voleybol Konfederasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğinde 23 Project Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde düzenlenen Volleyball World Beach Pro Tour Alanya Challenge Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Organizasyon sahada olduğu gibi tribünlerde de muazzam bir atmosfer sunuyor. Şehrin spor turizmindeki potansiyelini gözler önüne seren turnuva, pazar gününe kadar ücretsiz olarak sporseverlerin katılımına açık olacak.

TRİBÜNLERDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Turnuvanın ikinci gününe sporseverler yoğun ilgi gösterdiler. Alanya’da yaşayan yerleşik yabancılar, halk ve dünyanın dört bir yanından gelen turistler ülkelerini turnuvada yalnız bırakmadı. Tribünlerdeki her ülkenin vatandaşı, ellerinde bayraklarla milli takımlarına ve sporcularına coşkulu tezahüratlarla destek vererek renkli görüntüler oluşturdu.

VATANDAŞLAR İÇİN TROPİKAL FESTİVAL ALANI KURULDU

Maçları izlemeye gelen vatandaşların konforu ve keyifli vakit geçirmesi için tesis içerisinde özel bir sosyal aktivite alanı oluşturuldu. Yoğun ilgi gören bu alanda sporseverlere; tropikal meyveler ve egzotik yiyecekler, yaz sıcaklarında ferahlatıcı içecekler sunuluyor. Vatandaşlar, nefes kesen müsabakaların devre aralarında ve maç geçişlerinde bu alanda müzik eşliğinde vakit geçirerek turnuva coşkusunu doyasıya yaşıyor.

MÜSABAKALAR CANLI OLARAK YAYINLANIYOR

Alanya Challenge heyecanı, dijital mecralar ve televizyon ekranları aracılığıyla aynı anda tüm dünyaya ulaşıyor. Hafta İçi ve Eleme Maçları: Turnuva boyunca oynanan tüm müsabakalar, Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) resmi YouTube kanalları üzerinden kesintisiz olarak canlı yayınlanıyor. Pazar günü gerçekleştirilecek şampiyonluk ve madalya mücadeleleri ise canlı yayınla S Sport üzerinden ulusal ve uluslararası düzeyde naklen yayınlanarak milyonlarca sporsevere ulaşacak.

TURNUVANIN KÜRESEL KATILIM RAPORU

Organizasyon kapsamında Alanya'da yaklaşık 500 kişilik bir spor kafilesi ağırlanıyor. Turnuvada; 28 farklı ülkeden 48 kadın ve 51 erkek olmak üzere toplam 99 takım ve 188 elit sporcu podyum mücadelesi veriyor. Dev organizasyonun uluslararası standartlarda yönetilmesi için ise sahada 6 uluslararası delege ile birlikte 16 uluslararası hakem görev alıyor.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN