TARİHİ imza töreninin ardından küresel spor kamuoyuna manşetten servis edilen haberde, Alanya'nın plaj sporlarında ulaştığı zirveye, sahip olduğu olimpik tesislere ve kentin spor turizmindeki eşsiz vizyonuna övgüler yağdırıldı. FIVB'nin geniş çaplı değerlendirme metninde, dünya genelindeki yüzlerce ulusal federasyonun artık Alanya'da kamp yapıp gelişim eğitimleri alacağı müjdelenirken, Alanya protokolünün vizyoner mesajları da global okuyucularla paylaşıldı.

FIVB haberinde şunlara yer verdi:

Alanya, Küresel Voleybol Hareketi’ne Kapılarını Açıyor ve FIVB Uluslararası Mükemmeliyet Merkezleri Ağına Katılıyor

FIVB, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Alanya, Akdeniz’in önde gelen plaj voleybolu merkezlerinden birini resmen hayata geçiren tarihi bir İş Birliği Protokolü’ne imza attı.

Plaj voleybolu dünyasında Alanya kadar hızlı yükselen çok az yer vardır. Türkiye’nin sahil kenti Alanya, yıllardır kortlar inşa ederek, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak ve takımları eşsiz sahillerinde ağırlayarak önemli bir gelişim gösterdi. Bu hafta ise bu çalışmalar daha da ileri bir noktaya taşındı. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, FIVB Stratejik Vizyon 2032 ve FIVB’nin yeni hayata geçirdiği küresel Uluslararası Mükemmeliyet Merkezi (ICoE) Çerçevesi kapsamında, resmi olarak FIVB Uluslararası Mükemmeliyet Merkezi (ICoE) olarak tanındı.

Bu önemli statü, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ve FIVB Güçlendirme ve Ulusal Federasyonlar İlişkileri Başkanı Hitesh Malhotra tarafından imzalanan tarihi bir İş Birliği Protokolü ile resmiyet kazandı.

Akdeniz kıyısında konumlanan merkez; olimpik standartlarda kum kortlar, gece antrenmanları için aydınlatma sistemleri, yerinde sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri, yakın konaklama imkanları ve yıl boyunca müsabakalara hazır iklim koşulları sunmaktadır. Burası, takımların yılın her döneminde yoğun şekilde antrenman yapabileceği ve gelişim gösterebileceği bir ortam olarak tasarlanmıştır.

Bu unvan, Alanya’nın on yılı aşkın süredir oluşturduğu plaj voleybolu mirasının üzerine inşa edilmiştir. Daha önce FIVB U19 ve U21 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonalarına ev sahipliği yapan şehir, son yıllarda başarıyla düzenlenen Volleyball World Beach Pro Tour Alanya Challenge organizasyonu ile birlikte CEV Beach Volley Nations Cup ve 2026 CEV Beach Volley European Cup Finali gibi önemli Avrupa organizasyonları sayesinde uluslararası itibarını daha da güçlendirmiştir.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, FIVB Stratejik Vizyon 2032 ve FIVB’nin yeni küresel ICoE Çerçevesi kapsamında resmi olarak FIVB Plaj Voleybolu Uluslararası Mükemmeliyet Merkezi (ICoE) olarak tanınmıştır.

Artık bu kapılar daha geniş bir şekilde açılıyor. ICoE Programı kapsamında, FIVB’ye bağlı 222 Ulusal Federasyonun tamamı; uluslararası antrenman kampları, genç sporcu gelişim programları, antrenör eğitimleri, teknik bilgi paylaşımı ve yüksek performans hazırlıkları için merkezi kullanmak üzere başvuruda bulunabilecek. Böylece Alanya, Küresel Voleybol Hareketi’nin önemli buluşma noktalarından biri haline geliyor.

TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, “Alanya, plaj voleybolunda bir başarı hikâyesi olarak kendini kanıtlamıştır,” dedi. “Bu takdir, tesislerin kalitesini, yerel paydaşların kararlılığını ve Türkiye’nin sporumuzun gelişimine yönelik sürdürülebilir yatırımını yansıtmaktadır.”

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik için ise bu statü, uzun süredir hedeflenen bir vizyonun teyidi niteliğinde. Özçelik, “Uluslararası Mükemmeliyet Merkezi statüsü, Alanya’nın yıl boyunca spor turizmi destinasyonu olma vizyonunu doğrulamaktadır,” dedi. “Dünyanın dört bir yanından sporcuların ve takımların artık Alanya’da antrenman yapma ve gelişme fırsatı bulacak olmasından büyük gurur duyuyoruz.”

ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın ise geleceğe dikkat çekti: “Bu takdir, Alanya’nın uluslararası plaj sporları destinasyonları arasındaki lider konumunu daha da güçlendirmektedir. ICoE Programı aracılığıyla dünyanın dört bir yanından sporcuları, antrenörleri ve ulusal federasyonları Alanya’da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Bu tür girişimler sayesinde FIVB Stratejik Vizyon 2032 hayata geçirilmekte ve Küresel Voleybol Hareketi, ‘Birlikte Tek Yürek’ (Together as One) anlayışıyla birbirine daha da yakınlaşmaktadır.

Kaynak: ALTAV/BÜLTEN