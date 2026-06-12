Alanya'da motosiklet kazalarıyla gündeme gelen Tosmur Mahallesi, bir kez daha acı bir olayla sarsıldı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Furkan Barış Aksoy'un kullandığı 06 DUZ 241 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak önce refüje, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 21 yaşındaki Aksoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

GENÇ ÖĞRENCİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosikleti kullanan Furkan Barış Aksoy'un olay yerinde hayatını kaybetmesi ailesi, arkadaşları ve üniversite çevresinde büyük üzüntü yarattı. Aksoy'un ALKÜ ALTSO Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gördüğü öğrenildi.

YOLCU AĞIR YARALANDI

Motosiklette yolcu olarak bulunan Y.E.Ç. ise kazada ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Y.E.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Son dönemde Tosmur ve çevresinde yaşanan motosiklet kazaları, bölgedeki trafik güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.