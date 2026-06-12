Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, yaklaşık dört aydır takip ettikleri çalışmalarda güçlü bir yeraltı su kaynağına ulaşıldığını açıkladı. Bölgede mevcut sulama kanalının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle üreticilerin ciddi bir su sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Göktepe, alternatif çözüm arayışlarının bu nedenle hızlandırıldığını söyledi.

ÜRETİCİYİ KORUYACAK SİSTEM PLANLANIYOR

Projeye göre sondajdan çıkarılan su, bölgede oluşturulacak doğal bir havuzda toplanacak ve daha sonra üreticilerin kullanımına sunulacak.

Göktepe, yapılan çalışmalar sonucunda beklenenin üzerinde bir su kaynağına ulaşıldığını belirterek, sisteme 5 inçlik motor kurulmasının planlandığını ifade etti. Böylece özellikle yaz aylarında artan sulama ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

BORU HATTI İÇİN DESTEK BEKLENİYOR

Sondaj çalışmasının tamamlandığını ancak sürecin henüz bitmediğini vurgulayan Göktepe, şimdi en önemli ihtiyacın boru hattının döşenmesi olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Sulama Birliği ve ilgili kurumlara çağrıda bulunan Göktepe, kullanım belgelerinin hazırlanması ve elektrik hattının çekilmesiyle sistemin kısa sürede devreye alınabileceğini belirtti.

AVOKADO VE MUZ BAHÇELERİ RİSK ALTINDA

Dinek ve Hacımehmetli çevresinde özellikle avokado ve muz üretimi öne çıkıyor. Uzmanlar, bu ürünlerde yaz dönemindeki su eksikliğinin verim kaybına yol açabildiğine dikkat çekiyor. Avokado ağaçlarında meyve dökümü, muz seralarında ise gelişim geriliği sulama yetersizliğinin en önemli sonuçları arasında gösteriliyor.

Göktepe de bölgede oluşan ekolojik dengenin korunması gerektiğini belirterek, sistemin gecikmeden kurulmasının önemine işaret etti.

GEÇİCİ ÇÖZÜM TALEBİ

Kalıcı sistem tamamlanıncaya kadar üreticilerin susuz kalmaması gerektiğini belirten Göktepe, Sulama Birliği ve DSİ'den geçici destek istedi.

Bölgeye kısa süreli de olsa su verilmesinin üreticilerin mevcut sezonu kayıpsız atlatması açısından kritik olduğunu ifade eden Göktepe, özellikle sıcaklıkların yükseldiği dönemde birkaç haftalık gecikmenin bile ciddi zararlara neden olabileceğini söyledi.

ZİRAAT ODASI DA MALİ DESTEK VERECEK

Projede kullanılacak sondaj borularının maliyetine Ziraat Odası da katkı sağlayacak. Göktepe, ihtiyaç duyulan boruların yüzde 20’lik kısmını oda olarak karşılayacaklarını açıkladı.

Kalan bölüm için Sulama Birliği’nin destek vermesi planlanırken, eksik kalan kısmın ise üreticilerin katkısıyla tamamlanması hedefleniyor.

Alanya’da son yıllarda artan avokado ve tropikal meyve üretimi nedeniyle sulama altyapısının önemi daha da arttı. Ziraat Odası ve mahalle muhtarlarının aylardır sürdürdüğü çalışmaların ardından su kaynağına ulaşılması üreticiler için olumlu bir gelişme olarak görülse de, gözler şimdi boru hattı ve enerji altyapısının ne kadar sürede tamamlanacağına çevrildi.

Kaynak: Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe'nin açıklamaları, bölgedeki saha çalışmaları ve yerel basına yansıyan bilgiler.