Uluslararası arenada elde ettiği önemli başarıyla adını dünya spor sahnesine yazdıran Yusuf Kerim Çevik, dünya şampiyonluğunun ardından Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ü ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, başarılı sporcunun babası ve aynı zamanda antrenörü olan Barbaros Çevik ile Pınar Sürücü Kursu sahibi Fatih Kasmuş da yer aldı.

HIF Contact Ju Jitsu Dünya Şampiyonası’nda rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzanan Yusuf Kerim Çevik’in elde ettiği başarı, Alanya’da spor camiası başta olmak üzere geniş kesimler tarafından takdirle karşılandı. Dünya şampiyonluğu unvanını kazanan genç sporcu, hem Alanya’nın hem de Türkiye’nin gurur kaynaklarından biri oldu.

DÜNYA ŞAMPİYONUNA TEBRİK

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, makamında ağırladığı Yusuf Kerim Çevik’i başarısından dolayı tebrik ederek, uluslararası organizasyonda kazanılan altın madalyanın Alanya adına önemli bir gurur olduğunu söyledi. Başarının tesadüf olmadığını belirten Öztürk, disiplinli çalışma, azim ve kararlılığın böylesine büyük sonuçlar ortaya çıkardığını ifade etti.

Genç yaşta dünya şampiyonluğuna ulaşan Yusuf Kerim Çevik’in özellikle sporla ilgilenen çocuklar ve gençler için örnek bir başarı hikâyesi oluşturduğunu vurgulayan Kaymakam Öztürk, devlet olarak sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

BABASINDAN HEM ANTRENÖRLÜK HEM DESTEK

Ziyarette yer alan Barbaros Çevik, oğlunun şampiyonluk sürecinde yoğun ve disiplinli bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirtti. Uzun yıllardır süren çalışmaların dünya şampiyonluğu ile taçlanmasının kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade eden Çevik, uluslararası platformlarda Türk bayrağını göndere çektirmenin tarif edilemez bir gurur olduğunu söyledi.

Yusuf Kerim Çevik’in spor kariyerinde elde ettiği başarıların arkasında aile desteğinin yanı sıra planlı antrenman programlarının ve özverili çalışmaların bulunduğu belirtilirken, genç sporcunun önümüzdeki dönemde yeni uluslararası organizasyonlarda da mücadele etmeye hazırlandığı öğrenildi.

“ALANYA’YI TEMSİL ETMEKTEN GURUR DUYUYORUM”

Dünya şampiyonu Yusuf Kerim Çevik ise elde ettiği başarının ardından kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Başta ailesi olmak üzere antrenörlerine, arkadaşlarına ve kendisine inanan herkese minnettar olduğunu belirten Çevik, uluslararası organizasyonlarda Alanya’yı ve Türkiye’yi temsil etmekten büyük gurur duyduğunu söyledi.

Başarılı sporcu, bundan sonraki hedefinin yeni şampiyonluklar kazanmak ve Türk sporunu uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi sürdürmek olduğunu ifade etti.

ALANYA SPORDA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Son yıllarda farklı branşlarda yetişen başarılı sporcularıyla dikkat çeken Alanya, uluslararası organizasyonlarda elde edilen derecelerle spor kenti kimliğini güçlendirmeye devam ediyor. Yusuf Kerim Çevik’in dünya şampiyonluğu da bu başarı halkasının son önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Genç sporcunun kazandığı altın madalya, Alanya’da sporun gelişimi açısından moral ve motivasyon kaynağı olurken, yeni nesil sporcular için de ilham verici bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor. (Mehmet TUNÇ)