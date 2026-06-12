TATİLİN İLK GÜNÜ HASTANEDE BİTTİ

Alanya’ya büyük bir özlem ve hevesle tatile gelen Alman kadın turist, ayağının tozuyla gittiği Mahmutlar sahilinde kâbusu yaşadı. Serinlemek için denize giren turist, yalı taşlarına basarak dengesini kaybetti ve kayalıkların üzerine düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden ciddi şekilde yaralanan kadın, çevredekilerin ve arkadaşlarının yoğun çabasıyla denizden çıkarılabildi.

Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Alman turist, yaşananlara isyan ederek, "Tatilim zehir oldu, nereden geldim Alanya’ya? Ölümden döndüm" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Mahmutlar sahilinde yaşanan bu üzücü kazayı gündeme taşıyan Mesut İlhan, kıyıdaki kontrolsüz ve bakımsız kayalıkların hem yerli halk hem de bölgeye gelen turistler için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Turizmin kalbinde bu tarz görüntülerin Alanya imajına büyük zarar verdiğini ifade eden İlhan, sahil şeridinde acilen güvenlik önlemleri alınması gerektiğinin altını çizdi.

BAŞKAN ÖZÇELİK’İN ŞUBAT AYINDAKİ SÖZLERİ HATIRLATILDI

Gazeteci Mesut İlhan, yaşanan bu kazanın ardından Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in Şubat 2026 meclis toplantısında verdiği sözleri yeniden hatırlattı. Başkan Özçelik, Alanya’nın 70 kilometrelik sahil şeridini tamamen değiştirecek "Kıyı Master Planı" projesini meclis kürsüsünden büyük bir vizyon olarak duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "ODTÜ’den gelecek uzman heyetle rüzgâr, dalga ve akıntı testlerine başlayacağız. Hedefimiz 8-10 yıl içinde Alanya’nın doğu kıyılarını taşlık yapıdan kurtarıp halkın rahatça denize girebileceği kumsallar haline getirmek. Bu bir-iki yıllık bir proje değil ama başladığımızda, gelecek nesiller '10 yıl önce buralar taşlıktı denize giremiyorduk' diyecek."

PROJENİN AKIBETİ NE OLDU? ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şubat ayındaki meclis toplantısında büyük heyecan yaratan ve kamuoyuna "dev hamle" olarak sunulan projenin üzerinden aylar geçmesine rağmen sahilde henüz somut bir adım atılmaması tepkileri de beraberinde getirdi.

Gazeteci Mesut İlhan, yaşanan son kazanın projenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyleyerek yetkililere sordu: "Bu dev projenin akıbeti nedir? ODTÜ ile yürütülecek çalışmalar ve sahildeki testler ne zaman başlayacak? Alanya sahillerinin daha fazla turisti mağdur etmemesi için ilk çivi ne zaman çakılacak?" Bölge halkı ve turizmciler şimdi Alanya Belediyesi'nden gelecek resmî açıklamayı bekliyor. (Sudi Çandır)

Kaynak: Haber Merkezi