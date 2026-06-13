Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 86 kişiden 44'ü cezaevine gönderildi. Ekiplerin sanal kumar ağlarına yönelik çalışması, devasa bir para trafiğini gün yüzüne çıkardı.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2024 yılından bu yana sürdürülen incelemeler sonucunda Ankara'da geniş çaplı baskınlar düzenlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonunda yakalanan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlıların yarıdan fazlası hakkında tutuklama kararı verildi.

MASAK RAPORUNDA 5,3 MİLYARLIK HAREKETLİLİK

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının hazırladığı analiz raporları, örgütlü yapının finansal boyutunu ortaya koydu. İddia edilen yasa dışı bahis ağına dahil olan şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında toplam 5,3 milyar liralık işlem hacmi saptandı. Yetkililerin aktardığına göre, sanal kumar sitelerine aktarılan paralar için özel olarak banka hesapları temin edildiği ve transferlerin bu ağ üzerinden yönetildiği anlaşıldı.

YÜZ BİNLERCE HESAP NASIL KULLANILIYOR?

Suç şebekelerinin yasa dışı bahis paralarını aklamak için genellikle üçüncü şahıslar adına açılmış kiralık banka hesaplarını ve izi zor sürülen kripto cüzdanları kullandığı biliniyor. Soruşturma dosyasında yer alan resmi verilere göre, sadece bu operasyon kapsamında 414 bin 621 ayrı hesap üzerinden para giriş çıkışı yapıldığı belirlendi. Sistemin, bankacılık radarına takılmamak amacıyla yüz binlerce farklı hesaba bölünerek işletildiği değerlendiriliyor.