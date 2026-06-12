Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Akdeniz’de sürdürülen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında Alanya Limanı’na demirleyen TCG Tarsus gemisi ile TCG İmbat hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı. Alanya’da büyük ilgi gören ziyaret programında limana gelen vatandaşlar, Türk donanmasının yerli ve milli imkanlarla görev yapan platformlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Sabah saatlerinden itibaren liman bölgesine gelen çok sayıda kişi, güvenlik kontrollerinin ardından gemilere alınarak güverte ve belirlenen bölümleri gezdi. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar ve gençler, savaş gemilerini ilk kez yakından görmenin heyecanını yaşarken, vatandaşlar da görevli personelden gemilerin çalışma sistemi hakkında bilgi aldı.

VATANDAŞLAR GEMİLERİ YAKINDAN İNCELEDİ

Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında Alanya’ya gelen askeri gemiler, limanda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Gemilerin güvertesinde yürüyen vatandaşlar, kullanılan ekipmanları ve çeşitli sistemleri yakından görme imkanı buldu. Ziyaretçiler, gün boyunca hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel anları ölümsüzleştirdi.

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk bayrağıyla süslenen savaş gemileri Alanya Limanı’nın en dikkat çeken noktaları arasında yer aldı. Bazı aileler çocuklarına Deniz Kuvvetleri hakkında bilgi verirken, gençlerin de askeri mesleklere yönelik merakla sorular yönelttiği görüldü.

ASKERİ PERSONELDEN BİLGİLENDİRME

Ziyaret programı boyunca gemilerde görev yapan askeri personel, vatandaşlara TCG Tarsus ve TCG İmbat’ın teknik özellikleri, görev kabiliyetleri ve Deniz Kuvvetleri bünyesinde üstlendikleri görevler hakkında bilgi verdi. Deniz güvenliği, kıyı savunması, deniz devriyesi ve çeşitli operasyonel faaliyetlerde kullanılan platformların özellikleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Görevli personel özellikle gençlere yönelik bilgilendirmelerde bulunarak Türk Deniz Kuvvetleri’nin faaliyet alanlarını anlattı. Denizcilik mesleğine ilgi duyan öğrenciler, gemilerde kullanılan sistemler ve personelin günlük görevleri hakkında detaylı bilgiler edinme fırsatı buldu.

ALANYA’DA MİLLİ SAVUNMA BİLİNCİNE KATKI

Denizkurdu Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen halk günü etkinlikleri, vatandaşların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterindeki platformları yakından tanımasına imkan sağladı. Alanya Limanı’ndaki ziyaret programı, hem milli savunma alanındaki çalışmaları görünür kıldı hem de vatandaşlarla Deniz Kuvvetleri personeli arasında doğrudan iletişim kurulmasına katkı sundu.

Turizm sezonunun hareketli günlerinin yaşandığı Alanya’da düzenlenen etkinlik, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de dikkatini çekti. Limanda oluşan yoğunluk, vatandaşların askeri gemilere olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen program kapsamında ziyaretlerin gün boyunca sürdüğü, vatandaşların gemileri belirli saatler arasında gezebildiği bildirildi. (Mehmet AL)