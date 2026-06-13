Türkiye'de gösteri dünyasının tanınmış birçok ismi, haziran ayı itibarıyla çocuklarının lise ve üniversite mezuniyet törenlerine katılarak bu anları kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalara göre, sanat ve televizyon dünyasından pek çok ünlü, çocuklarının eğitim hayatlarındaki dönüm noktalarını takipçilerine aktardı.

YURT DIŞI EĞİTİMİ TERCİH EDENLER

Eğitimini yurt dışında tamamlayan isimler arasında Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz'ın kızı Leyla Ilıcalı yer aldı. Leyla Ilıcalı, Los Angeles'taki Loyola Marymount Üniversitesi'nden mezun oldu. Sibel Can ve Sulhi Aksüt'ün oğlu Emir Aksüt ise Londra'da bulunan University of Westminster'da eğitimini tamamladı. Müfit Can Saçıntı'nın kızı Güzide Duru Saçıntı, UC Berkeley Ekonomi Fakültesi Çevre Ekonomisi ve Politikaları bölümünü bitirirken, Veri Bilimi alanında da yan dal yaptı. Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in üçüzlerinden Alin Gurdikyan, Amerika'daki Miami Üniversitesi'nde psikoloji yüksek lisansını tamamlayarak diplomasını aldı.

LİSE MEZUNİYETLERİ VE SANATA YÖNELENLER

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in oğulları Yaman ile Özlem Yıldız'ın oğlu Demir lise eğitimlerini tamamladı. Uğur Arslan ve Sema Ergenekon'un oğulları ise ortaokuldan mezun oldu. Kariyerlerini sanat ve gastronomi alanında sürdürmek isteyen gençler de dikkat çekti. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Utkan Yalçınkaya, babasının izinden giderek gastronomi bölümünden mezun oldu. Oyuncu Mehmet Özgür'ün oğlu Başar Arhan, İngiltere'deki Rochester Independent College'den kabul alarak aktörlük eğitimine başladı. Davut Güloğlu'nun kızı Şeyma Su Gül Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nden, Deniz Pulaş'ın kızı Nehir Akkartal ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak diplomalarını aldı.

ÜNLÜLERİN EĞİTİM TERCİHLERİNDE ÖNE ÇIKAN EĞİLİMLER

Ünlü isimlerin çocuklarının eğitim hayatlarına ilişkin veriler, yeni neslin akademik tercihlerine dair genel bir tablo sunuyor. Gösteri dünyasındaki isimlerin çocukları, yükseköğrenim için sıklıkla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki üniversiteleri tercih ediyor. Diğer yandan, ailelerinin mesleklerine ilgi duyan veya sanat alanında ilerlemek isteyen gençlerin ise yurt içinde veya yurt dışında ağırlıklı olarak konservatuvar, tiyatro ve gastronomi gibi spesifik uygulamalı alanlara yöneldiği görülüyor.