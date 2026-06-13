2026 FIFA

Dünya Kupası D Grubu heyecanı, ABD ile Paraguay arasında oynanan ilk maçla başladı. Los Angeles Stadyumu'nda Türkiye saatiyle 04.00'te başlayan karşılaşmada, ABD sahadan 4-1'lik farklı bir galibiyetle ayrıldı. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği mücadele, grubun dengeleri açısından önemli bir başlangıca sahne oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Amerika Birleşik Devletleri, henüz 7. dakikada Bobadilla'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ABD, 31. dakikada Pulisic'in pasını değerlendiren Balogun ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının duraklama anlarında, 45+5. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Balogun skoru 3-0'a taşıyarak soyunma odasına takımının rahat gitmesini sağladı.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

İkinci yarıda Paraguay farkı azaltmak için hücum hattında boşluklar aradı. 73. dakikada Enciso'nun pasında topla buluşan Mauricio, takımının tek golünü kaydederek skoru 3-1'e getirdi. Maçın sonucunu belirleyen gol ise uzatma dakikalarında ABD cephesinden geldi. 90+8. dakikada sahneye çıkan Reyna, ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.

MİLLİLERİN RAKİBİ PARAGUAY YARALI

Aktarılan bilgilere göre, D Grubu'ndaki ikinci maçlar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında ağır bir yenilgi alan Paraguay ise bir sonraki müsabakada Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya puansız ve eksi averajla başlayan Güney Amerika temsilcisinin millilerimiz karşısında nasıl bir strateji izleyeceği spor kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor.