İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında bulunan Vatan Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Vatan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam 9 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, bazı ünlü isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında Hasan Vatan'ın yanı sıra Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Ramos Correıra ve Eren Yorulmaz da yer aldı.

Mahkeme, aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin bulunduğu bazı şüphelerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

HASAN VATAN KİMDİR?

Türkiye'de teknoloji perakendeciliğinin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Hasan Vatan, Vatan Bilgisayar'ın kurucusu ve uzun yıllardır yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

1959 yılında dünyaya gelen Vatan, iş hayatına aile şirketinde başladı. Teknoloji sektörüne yönelen Hasan Vatan, 1983 yılında Türkiye'nin ilk bilgisayar mağazalarından biri olarak kabul edilen Vatan Bilgisayar'ı kurdu. Şirket, yıllar içinde Türkiye'nin en büyük yerli teknoloji perakende zincirlerinden biri haline geldi.

Hasan Vatan'ın eğitim hayatını İstanbul'da tamamladığı, Kabataş Erkek Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu olduğu biliniyor. Teknoloji sektöründeki yatırımlarıyla tanınan iş insanı, yaklaşık 40 yılı aşkın süredir Vatan Bilgisayar'ın yönetiminde bulunuyor.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor. Tutuklanan şüpheliler hakkındaki yargılama sürecinde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.