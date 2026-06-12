Alanya’da Mayıs 2026 itibarıyla konut ve arsa piyasasında yükseliş devam etti. Satılık konutlarda metrekare fiyatı bir yılda yüzde 23,18 artarken, arsa fiyatlarındaki yükseliş yüzde 30,46’ya ulaştı. Özellikle Bektaş, Şekerhane ve İncekum konut tarafında öne çıkarken, arsa piyasasında Tosmur dikkat çekici bir performans sergiledi.

Alanya’daki gayrimenkul piyasasına ilişkin Mayıs 2026 verileri, hem konut hem de arsa yatırımcılarının ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu. Son bir yılda satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 47 bin 666 TL’den 58 bin 717 TL’ye yükselirken, ortalama konut satış değeri 6 milyon 400 bin TL seviyesine çıktı.

BEKTAŞ KONUTTA ZİRVEYE ÇIKTI

Mahalle bazında incelendiğinde satılık konut fiyatlarında en yüksek artış yüzde 60,35 ile Bektaş Mahallesi’nde gerçekleşti. Bektaş’ı yüzde 49,37 ile Şekerhane ve yüzde 49,12 ile İncekum takip etti.

Konut fiyatlarının en hızlı yükseldiği ilk 10 mahalle şöyle sıralandı:

Bektaş: %60,35

Şekerhane: %49,37

İncekum: %49,12

Cumhuriyet: %47,32

Sugözü: %44,13

Dinek: %40,43

Hacet: %36,75

Çıplaklı: %32,24

Kargıcak: %31,41

Payallar: %31,11

Şehir merkezine yakın bölgeler ile yeni gelişim alanlarının yatırımcıların odağında olduğu görüldü.

MAHMUTLAR VE OBA’DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Alanya’nın en yoğun nüfuslu mahallelerinden Mahmutlar’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 27,09 yükseldi. Oba’da bu oran yüzde 22,69 olarak kaydedildi.

Turizm ve yabancı yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu Kestel’de yüzde 19,76, Demirtaş’ta yüzde 21,59 ve Avsallar’da yüzde 24,90 oranında artış yaşandı.

Öte yandan Saray Mahallesi’nde yıllık artış yüzde 2,60 ile sınırlı kaldı. Türkler’de ise artış oranı yüzde 5,17 olarak ölçüldü.

ARSADA EN BÜYÜK SIÇRAMA TOSMUR’DA

Satılık arsa piyasasında en dikkat çekici yükseliş Tosmur Mahallesi’nde görüldü. Tosmur’da arsa metrekare fiyatları bir yılda yüzde 319,37 arttı ve ortalama metrekare değeri 35 bin 370 TL’ye ulaştı.

Arsa fiyatlarında en yüksek artış yaşayan mahalleler:

Tosmur: %319,37

Soğukpınar: %248,26

Kestel: %72,01

Payallar: %66,26

Kızılcaşehir: %61,54

Tepe: %56,75

Bektaş: %49,30

Avsallar: %45,55

Bu veriler, bazı bölgelerde imar, yatırım ve gelişim beklentilerinin fiyatlara güçlü şekilde yansıdığını gösterdi.

OBA VE PAYALLAR YATIRIMCININ GÜNDEMİNDE

Arsa tarafında Oba’da ortalama metrekare fiyatı 31 bin 713 TL’ye ulaşırken, ortalama arsa değeri 26,4 milyon TL olarak hesaplandı.

Payallar’da ise ortalama metrekare fiyatı 26 bin 994 TL’ye yükselirken, ortalama arsa değeri yaklaşık 29,7 milyon TL olarak kaydedildi.

BAZI MAHALLELERDE ARSA FİYATLARI GERİLEDİ

Genel yükselişe rağmen bazı mahallelerde arsa fiyatlarında düşüş yaşandı.

Yıllık bazda değer kaybı görülen mahalleler şöyle:

Büyükhasbahçe: %-1,75

Türkler: %-5,53

Çarşı: %-5,84

Üzümlü: %-14,96

Hocalar: %-26,54

Okurcalar: %-32,02

Sapadere: %-43,24

Özellikle Sapadere ve Okurcalar’daki gerileme, ilçedeki tüm bölgelerin aynı hızda değer kazanmadığını ortaya koydu.

EN PAHALI ARSA BÖLGELERİ

Metrekare bazında bakıldığında Alanya’nın en yüksek arsa değerleri bazı merkez mahallelerde oluştu. Saray Mahallesi’nde ortalama arsa metrekare fiyatı 115 bin 256 TL ile listenin zirvesinde yer aldı.

Saray’ı şu mahalleler takip etti:

Dinek: 40 bin 271 TL/m²

Çarşı: 39 bin 612 TL/m²

Tosmur: 35 bin 370 TL/m²

Kestel: 34 bin 783 TL/m²

Oba: 31 bin 713 TL/m²

Cikcilli: 31 bin 455 TL/m²

Mayıs 2026 verileri, Alanya’da gayrimenkul piyasasının genel olarak yükseliş eğilimini sürdürdüğünü gösterirken, mahalle bazında ciddi farklılıkların oluştuğunu ortaya koydu. Özellikle Bektaş, Tosmur, Kestel ve Payallar gibi bölgeler son bir yılda yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan mahalleler arasında yer aldı.