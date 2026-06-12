Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan personeller, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Hacet Mahallesi’nde bulunan Türk Kızılay Kan Verme Merkezi’ne giden jandarma personeli, düzenlenen organizasyon çerçevesinde gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Toplum yararına gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda jandarma personelinin yer aldığı öğrenildi. Kan bağışı öncesinde sağlık kontrollerinden geçirilen personeller, uygunluk değerlendirmelerinin ardından bağış işlemlerini tamamladı. Etkinlik boyunca Kızılay görevlileri de bağışçılarla yakından ilgilenerek süreç hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“BİRBİRİMİZE CANDAN BAĞLIYIZ” KAMPANYASINA DESTEK

Türk Kızılay tarafından ülke genelinde sürdürülen “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganlı kan bağışı kampanyasına destek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşlardan da takdir topladı. Özellikle yaz aylarında artan kan ihtiyacına dikkat çekilen çalışmada, düzenli kan bağışının sağlık sistemi açısından taşıdığı önem bir kez daha vurgulandı.

Yetkililer, kan bağışının acil ameliyatlar, trafik kazaları, kronik hastalıkların tedavisi ve çeşitli sağlık hizmetlerinde hayati rol oynadığına işaret ederek, uygun şartları taşıyan vatandaşları düzenli bağış yapmaya davet etti.

HEM KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ HEM SOSYAL SORUMLULUK MESAJI

Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü kapsamında Türkiye'nin birçok noktasında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Alanya’daki kan bağışı organizasyonu da bu çalışmalar arasında yer aldı. Kamu hizmetinin yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerine de önem veren jandarma teşkilatı, gerçekleştirdiği bağışla toplumsal dayanışmaya katkı sundu.

Alanya’da gerçekleştirilen etkinlik, hem jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne anlam kattı hem de kan stoklarının güçlendirilmesine destek sağladı. Yetkililer, benzer sosyal sorumluluk projelerinin ilerleyen süreçte de devam edeceğini ifade etti. (Mehmet AL)