Mahmutlar Mahallesi’nde su kanalında mahsur kalan 2 yavru köpek, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çamur içindeki yavrular tedavi ve bakım için barınağa götürüldü.

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde su kanalından gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan 2 yavru köpeği bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana aldı. Vatandaşların fark ederek durumu bildirdiği olayda, yavruların çamur içinde kaldığı görüldü.

EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

İhbar sonrası bölgeye giden veteriner işleri ekipleri, su kanalında sıkışan yavru köpekleri dikkatli şekilde bulunduğu yerden çıkardı. İlk kontrolleri olay yerinde yapılan yavrular daha sonra belediyeye bağlı barınağa götürüldü.

Barınakta veteriner hekimler ve teknikerler tarafından temizlenen yavru köpeklerin sağlık kontrolleri de gerçekleştirildi. Çamurdan arındırılan ve kurutulan yavruların genel sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

BARINAKTA GÖZETİM ALTINDA TUTULACAKLAR

Yetkililer, yavru köpeklerin bir süre barınakta gözetim altında tutulacağını belirtti. Bakıma alınan hayvanların ihtiyaçlarının karşılanacağı ve sağlık süreçlerinin yakından takip edileceği kaydedildi.

Özellikle yaz aylarında sıcak hava nedeniyle su kanalları ve dere yataklarında benzer olayların yaşanabildiğine dikkat çekilirken, vatandaşların bu tür durumlarda vakit kaybetmeden yetkililere bilgi vermesi istendi.