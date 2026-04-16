“İlk başta çok iyiydim ama sonra koptum.”

Diyet sürecine başlayan birçok kişi ilk günlerde oldukça motive olur.

Plan yapılır, hedefler belirlenir, her şey yolunda gider…

Ancak bir süre sonra istek azalır, dikkat dağılır ve süreç zorlaşır.

Bu durum çoğu zaman “irade eksikliği” olarak yorumlanır.

Oysa motivasyonun düşmesi oldukça doğal ve beklenen bir süreçtir.

Peki neden?

1. Hızlı sonuç beklentisi

Diyetin ilk günlerinde görülen hızlı değişimler zamanla yavaşlar.

Vücut bu sürece adapte oldukça kilo kaybı da yavaşlar.

Beklenen hızda ilerleme olmayınca motivasyon düşer.

2. Sürekli kısıtlama hissi

Keskin yasaklar ve katı kurallar, bir süre sonra psikolojik baskı yaratır.

“Yememeliyim” düşüncesi arttıkça, istek de artar.

3. Tek tip beslenme sıkıcılığı artırır

Aynı besinleri sürekli tüketmek süreci monoton hale getirir.

Bu da diyeti sürdürülemez kılar.

4. Günlük hayatla uyumsuz planlar

Sosyal hayat, iş temposu ve özel günler diyet planıyla örtüşmediğinde süreç zorlaşır.

Gerçek hayata uymayan planlar uzun süre devam etmez.

5. Tartıya fazla odaklanmak

Kilo her zaman doğrusal ilerlemez.

Tartıda duraklama ya da küçük artışlar motivasyonu hızlıca düşürebilir.

6. Enerji düşüklüğü ve yorgunluk

Yetersiz beslenme ya da düşük kalori alımı, gün içinde halsizlik yaratabilir.

Bu da süreci devam ettirmeyi zorlaştırır.

Peki motivasyon nasıl korunur?

• Gerçekçi hedefler belirlemek gerekir

Kısa sürede büyük değişimler beklemek yerine, sürdürülebilir hedefler daha sağlıklıdır.

• Yasaklar yerine denge kurulmalıdır

Tamamen kısıtlamak yerine kontrollü esneklik sağlamak süreci kolaylaştırır.

• Çeşitlilik önemlidir

Farklı besinler ve alternatifler, diyeti daha uygulanabilir hale getirir.

• Süreç odaklı düşünmek gerekir

Sadece sonuca değil, yapılan doğru alışkanlıklara odaklanmak motivasyonu artırır.

• Küçük ilerlemeleri fark etmek gerekir

Sadece tartı değil, enerji seviyesi, uyku kalitesi ve genel iyi hissetme hali de önemlidir.

Motivasyon sabit kalan bir duygu değildir.

Zaman zaman azalır, zaman zaman artar.

Önemli olan motivasyonun düştüğü anlarda süreci tamamen bırakmak yerine, sistemi yeniden düzenleyebilmektir.

Çünkü kalıcı sonuçlar, kısa süreli yüksek motivasyondan değil, sürdürülebilir alışkanlıklardan gelir.