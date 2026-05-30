Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan olay, dikkatsiz silah kullanımının yol açabileceği tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Bahçesinde gördüğü yılanı etkisiz hale getirmek isteyen bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu, çevrede bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Üstüntaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.Ö. (56), evinin bahçesinde gördüğü karayılana ruhsatlı av tüfeğiyle ateş etti. Ancak tüfekten çıkan saçmalar ve çarpmanın etkisiyle etrafa savrulan taş parçaları, çevrede bulunan kişilere isabet etti.

3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Olayda R.Ö. (59), E.Y. (31), Y.B. (4), M.S.Y. (4) ve F.E. (6) hafif şekilde yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Hastanede yapılan kontrollerin ardından yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralanmaların büyük bölümünün saçma ve sıçrayan taş parçalarından kaynaklandığı belirtildi.

Olayın ardından mahallede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. Olayda kullanılan ruhsatlı av tüfeğine de inceleme yapılmak üzere el konulduğu öğrenildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.