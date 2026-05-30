İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletiyle seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan 28 yaşındaki İbrahim Halil Karataş hayatını kaybetti. Genç sürücünün ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bayramyeri Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre market çalışanı olan İbrahim Halil Karataş'ın kullandığı 35 ATY 136 plakalı motosiklet, henüz netleşmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki demir bariyerlere çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Karataş ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İbrahim Halil Karataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geliş şekline ilişkin çalışma yürüttü.

Karataş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında motosikletin hızı, yol durumu ve diğer teknik detaylar inceleniyor. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

Motosiklet kazalarının özellikle şehir içi trafiğinde ciddi sonuçlar doğurabildiğine dikkat çeken uzmanlar, sürücülerin hız limitlerine uyması ve koruyucu ekipman kullanmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.