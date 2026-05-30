Çorum’un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İskilip-Ankara kara yolu eski köy yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.D. (45) yönetimindeki 34 NG 8733 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu.

EKİPLER KISA SÜREDE OLAY YERİNE ULAŞTI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza alanında güvenlik önlemleri alırken sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Şarampole savrulan otomobilde bulunan sürücü Y.D., eşi G.D. (44) ile çocukları A.M.D. (16) ve E.D. (11) kazada yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Doktorlar tarafından müşahede altına alınan yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme yaptı. Araçta oluşan hasar ve yol koşulları da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Özellikle yaz aylarında artan araç trafiği nedeniyle sürücülere hız limitlerine uymaları ve uzun yolculuklarda dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİ UYARISI

Uzmanlar, kırsal bölgelerde bulunan tali yol bağlantıları ve virajlı güzergahlarda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekiyor. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen kazalar, hem can kaybı hem de yaralanmalarla sonuçlanabiliyor.

Yetkililer ise sürücülere trafik kurallarına eksiksiz uymaları, hızlarını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaları çağrısında bulunuyor.