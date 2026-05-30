Muğla'nın turizm merkezi Bodrum'da, denizde yaşanan teknik arıza kısa süreli paniğe neden oldu. Karaada açıklarında seyir halindeyken makine arızası yaşayan bir tekne, kontrolünü kaybederek sürüklenmeye başladı. Teknede bulunan 3 kişinin yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarındaki Karaada mevkisinde bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle manevra kabiliyetini kaybetti. Akıntı ve rüzgârın etkisiyle sürüklenmeye başlayan teknedekiler durumu yetkililere bildirdi.

KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi. Ekipler kısa sürede arızalı tekneye ulaşarak güvenlik önlemlerini aldı.

Denizde mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma çalışması kontrollü şekilde yürütüldü.

TEKNE GÜVENLİ ŞEKİLDE KIYIYA ÇEKİLDİ

Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından yedeklenen 14 metrelik tekne, Bodrum'daki Bardakçı Koyu'na çekilerek emniyetli şekilde demirletildi.

Başarılı operasyon sayesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, teknede bulunan 3 kişi güvenli şekilde karaya ulaştırıldı.

YAZ SEZONUNDA DENİZ GÜVENLİĞİ ÖNEM KAZANIYOR

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Bodrum ve çevresinde deniz trafiği yoğunlaşırken, uzmanlar tekne sahiplerine düzenli bakım ve teknik kontrollerin ihmal edilmemesi uyarısında bulunuyor.

Yetkililer, denizde yaşanabilecek olası arızalarda vakit kaybetmeden yardım çağrısında bulunulmasının önemine dikkat çekiyor.