“Az yiyorum ama kilo veremiyorum.”

Bu cümle diyet yapan herkesin başına gelen klasik bir durumdur.

Çoğu kişi kilo vermek için sadece porsiyonları küçültür, kalori sayar veya aç kalmaya çalışır.

Oysa kilo vermek sadece az yemekle olmaz; doğru yemekle olur.

Peki fark ne?

1. Metabolizma hızı önemlidir

Sürekli az yemek metabolizmayı yavaşlatır.

Vücut, düşük kaloriyi kıtlık olarak algılar ve enerji harcamasını düşürür.

Bu da kilo vermeyi zorlaştırır.

2. Besin dengesi kritik

Protein, sağlıklı yağ ve liften yoksun bir diyet, tokluk hissini azaltır ve gün içinde gereksiz atıştırmalara yol açar.

Az yemek, yeterli besin değerini sağlayamıyorsa işlevsizdir.

3. Kan şekeri dalgalanmaları

Düşük kalorili ama karbonhidrat ağırlıklı öğünler kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşlere neden olur.

Bu da hem enerji kaybına hem de tatlı ve abur cubur isteğine yol açar.

4. Kas kaybı ve yavaşlayan metabolizma

Az yemek özellikle direnç egzersizi yapılmazsa kas kaybına neden olur.

Kas kaybı metabolizmayı yavaşlatır ve kilo kaybını zorlaştırır.

5. Sürdürülebilirlik

Sürekli az yemek çoğu kişi için uzun vadede sürdürülemez.

Doğru yemek ise hem besleyici hem de doyurucu olduğu için sürekliliği sağlar.

Doğru yemek nasıl olmalı?

Her öğünde yeterli protein ve lif bulunmalı

Sağlıklı yağlar ihmal edilmemeli

Kalori kısıtlaması çok sert olmamalı, vücut açlığa girmemeli

Tatlı ve atıştırmalar kontrollü olmalı

Günlük hareket ve egzersizle desteklenmeli

Az yemek yerine doğru yemek, kilo vermede hem sağlıklı hem de kalıcı bir yol sağlar.

Vücuda ihtiyaç duyduğu besinleri verip metabolizmayı canlı tutmak, az yemekten çok daha etkilidir.