Pop müziğin dikkat çeken isimlerinden Aleyna Tilki, Kurban Bayramı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerinin ilgisini çekti. Ünlü şarkıcı, hayran kulübüne yönelik mesajında takipçilerinden IBAN bilgilerini göndermelerini istedi.

Tilki'nin paylaşımında kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

“BAYRAM HARÇLIĞINIZ GELİYOR”

Aleyna Tilki, paylaşımında "Tüm ATFC (Aleyna Tilki Fan Club) bana DM'den IBAN atsın" ifadelerini kullanırken, devamında ise "Bayram harçlığınız geliyor" mesajını paylaştı.

Şarkıcının bu açıklaması, hayranları arasında heyecan yaratırken sosyal medyada da çok sayıda yorumun yapılmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşımın ardından birçok kullanıcı, Aleyna Tilki'nin jestini konuşmaya başladı. Bazı takipçiler ünlü şarkıcının hayranlarına bayram sürprizi yapmak istediğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise paylaşımı esprili yorumlarla değerlendirdi.

Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşım, sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

HAYRAN KULÜBÜNE ÖZEL JEST

Aleyna Tilki'nin mesajında özellikle resmi hayran topluluğu olarak bilinen ATFC (Aleyna Tilki Fan Club) üyelerine seslenmesi dikkat çekti. Şarkıcının paylaşımının ardından çok sayıda hayranı sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajları yayınladı.

Ünlü ismin bayram öncesi yaptığı paylaşımın detayları ve hayranlarına yönelik planladığı sürprizin kapsamı ise merak konusu oldu.