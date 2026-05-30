Alanya’nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda deniz yüzeyinde oluşan tabaka, kötü koku ve görüntü kirliliğine neden oldu. Vatandaşlar kirliliğin kaynağının araştırılmasını istedi.

Alanya'nın en önemli turizm noktalarından biri olan Kleopatra Plajı'nda deniz yüzeyinde oluşan tabaka, sahilde bulunan vatandaşların tepkisine neden oldu. Deniz üzerinde gözlemlenen kirlilik nedeniyle bölgede kötü koku oluştuğu belirtilirken, ortaya çıkan görüntü de çevrede rahatsızlık yarattı.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği plajda yaşanan durumun, Alanya turizmine zarar verebileceğini ifade eden vatandaşlar, yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatmasını istedi.

Sahilde bulunan vatandaşlar, deniz yüzeyinde oluşan tabakanın kaynağının belirlenmesi ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

TURİZMİN GÖZBEBEĞİ PLAJ İÇİN HASSASİYET ÇAĞRISI

Alanya'nın simge noktalarından biri olan Kleopatra Plajı'nın temizliğinin korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını ve çevre kirliliğine neden olan unsurların tespit edilmesini talep etti.

Yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama beklenirken, bölgedeki incelemelerin ardından kirliliğin kaynağının netlik kazanması bekleniyor.