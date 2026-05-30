UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli oldu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanan final karşılaşmasında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Arsenal karşı karşıya geldi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda oynanan final, beklendiği gibi büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşma boyunca iki takım da kupaya uzanabilmek için yoğun mücadele ortaya koyarken, şampiyonun belirlenmesi için penaltı atışlarına ihtiyaç duyuldu.

90 DAKİKADA EŞİTLİK BOZULMADI

Final mücadelesinin normal süresi karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Her iki ekip de zaman zaman oyunun kontrolünü ele geçirse de üstünlüğü sağlayacak golü bulamadı.

Karşılaşmanın normal süresinde ortaya çıkan denge, futbolseverlere yüksek tempolu ve mücadele gücü yüksek bir final izleme fırsatı sundu.

UZATMALARDA SONUÇ ÇIKMADI

Normal sürenin ardından oynanan 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de taraflar gol bulamayınca skor değişmedi. Teknik ekiplerin yaptığı hamlelere rağmen savunmalar hata yapmadı ve mücadele seri penaltı atışlarına taşındı.

Şampiyonlar Ligi finalinin kaderi, futbolun en büyük sahnesinde penaltılarla belirlendi.

PSG PENALTILARDA HATA YAPMADI

Seri penaltı atışlarında rakibine karşı üstünlük kuran PSG, penaltıları 4-3 kazanarak kupaya uzandı. Böylece Fransız temsilcisi, toplam skorda 5-4'lük üstünlük elde ederek Avrupa futbolunun zirvesine çıktı.

Penaltı serisinde daha soğukkanlı bir performans ortaya koyan Paris ekibi, kritik anlarda hata yapmayarak tarihi bir başarıya imza attı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Son yıllarda Avrupa futboluna yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam eden Fransız kulübü, başarı zincirine bir halka daha ekledi.

PSG'nin elde ettiği şampiyonluk, kulüp tarihinin en önemli başarıları arasında yer alırken, Fransız futbolu adına da dikkat çekici bir sonuç olarak kayıtlara geçti.

FUTBOLSEVERLER UNUTULMAZ BİR FİNAL İZLEDİ

Budapeşte'deki final, yüksek mücadele gücü, uzatma dakikaları ve penaltı heyecanıyla uzun süre hafızalarda kalacak karşılaşmalar arasına girdi. Avrupa'nın iki güçlü temsilcisinin mücadelesi, milyonlarca futbolsever tarafından yakından takip edildi.