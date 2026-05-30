Macaristan'ın güneybatısında meydana gelen trafik kazasında, sporcuları taşıyan bir otobüs kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otobüs sürücüsü hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı.

Kaza, yerel saatle 05.20 sıralarında Hird kasabası yakınlarında meydana geldi. Başkent Budapeşte'de düzenlenecek bir müsabakaya katılmak üzere yola çıkan Pecs Spor Okulu'nun aerobik takımını taşıyan otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle karşı şeride geçerek ağaca çarptı.

OTOBÜSTE SPORCULAR, ANTRENÖRLER VE VELİLER BULUNUYORDU

Yetkililerden edinilen bilgilere göre otobüste 19 sporcu, 3 antrenör ve 6 veli bulunuyordu. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre otobüs sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 23 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İKİ ANTRENÖRÜN DURUMU AĞIR

Pecs Spor Okulu tarafından yapılan açıklamada, kazada yaralanan tüm yolcuların sağlık kuruluşlarına sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, iki antrenörün ağır yaralı olduğu, sporculardan birinin ise uyluk kemiğinde kırık tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarına ilişkin tedavi ve gözlem süreçlerinin sürdüğü aktarıldı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Baranya Bölge Polisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın kesin nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geliş şekli ve olası teknik ya da sürüş kaynaklı nedenleri araştırıyor.

Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kazaya ilişkin detaylı raporun kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

SPOR CAMİASINDA ÜZÜNTÜ YARATTI

Genç sporcuları taşıyan otobüsün karıştığı kaza, Macaristan spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Yaralı sporcuların tedavilerinin yakından takip edildiği, ailelerin ise hastanelerde çocuklarından gelecek iyi haberleri beklediği öğrenildi.