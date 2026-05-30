Bartın’da akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kent merkezi ile Amasra ilçesinde çok sayıda ağaç devrilirken, park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından etkili olan yağışla birlikte rüzgârın saatte yaklaşık 30 kilometre hıza ulaştığı belirtildi. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle bazı bölgelerde tehlikeli anlar yaşandı.

AMASRA'DA AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Fırtınanın etkili olduğu noktalardan biri de Bartın'ın turistik ilçesi Amasra oldu. İlçedeki Küçük Liman mevkisinde bulunan otoparkta bir ağaç, şiddetli rüzgâra dayanamayarak park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Araçta maddi hasar meydana gelirken, olay sırasında otomobilde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

ELLİBAŞ KÖYÜNDE 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Bartın merkeze bağlı Ellibaş köyünde de kuvvetli rüzgâr nedeniyle iki ağaç devrildi. Devrilen ağaçların altında kalan 3 araçta hasar oluştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağaçları motorlu testere yardımıyla keserek kaldırdı. Temizlik çalışmalarının ardından zarar gören araçlar bulundukları yerden çıkarıldı.

Ekiplerin çalışmalarıyla bölgelerde güvenlik yeniden sağlanırken, hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

BARTIN-AMASRA YOLUNDA ULAŞIM AKSADI

Fırtınanın etkisi yalnızca yerleşim alanlarıyla sınırlı kalmadı. Bartın-Amasra kara yolunda da bir ağacın devrilmesi sonucu ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Karayolları ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle yol üzerindeki ağaç kaldırılırken, trafik akışı tek şeritten devam etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun normale döndüğü bildirildi.