Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Mollahasanlar köyünde meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Maya Ülker hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve uzun süredir aynı evde yaşadığı belirtilen Ramazan Cantürk (73), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, birlikte yaşayan iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde şiddet olayı yaşandığı öne sürüldü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE ÖLÜMÜ TESPİT ETTİ

Çevrede bulunan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Maya Ülker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ev ve çevresinde detaylı çalışma yürütürken, Ülker'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Ramazan Cantürk, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve olayın tüm ayrıntılarının adli süreç kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın çıkış nedeni ve yaşananların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için jandarma ve adli makamların çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında elde edilecek bulguların, hazırlanacak adli raporlarla birlikte dosyaya ekleneceği öğrenildi.

Köyde üzüntüye neden olan olayla ilgili resmi makamların yapacağı açıklamalar bekleniyor.