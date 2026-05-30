CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ankara’da düzenlediği bayramlaşma etkinliğinde dikkat çeken anlardan biri Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile ilgili yaşandı. Ayağındaki kırık nedeniyle programa katılamayan Özçelik’in yerine hazırlanan maket etkinlik alanında yer aldı.

BAYRAMLAŞMADA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Etkinlik sırasında yapılan açıklamada, Başkan Özçelik’in programa katılmayı istediği ancak geçirdiği kaza nedeniyle Ankara’ya gelemediği belirtildi. Maketi etkinliğe getiren isim, katılımcılara şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız gelmeyi çok istiyordu ama bir kaza geçirdi. Benim de orada olduğumu gösterin dedi."

ÖZÇELİK’İN YERİNE MAKETİ KATILDI

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in sağlık durumu nedeniyle fiziksel olarak katılamadığı programda, gönderilen maket kısa sürede ilgi odağı oldu. Bayramlaşma etkinliğinde yaşanan bu sıra dışı görüntü sosyal medyada da paylaşıldı.

Özellikle Alanya’dan takip edilen etkinlikte, Başkan Özçelik’in programa sembolik olarak katılım sağlaması dikkat çekti.