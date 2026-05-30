Oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyom nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından yaşanan komplikasyonlar sonucu verdiği sağlık mücadelesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun süredir tedavi gören ve bugüne kadar birçok operasyon geçiren Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı değişimin kendisini duygusal olarak da etkilediğini dile getirdi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda sağlık sorunları nedeniyle iki kez ölüm tehlikesi atlattığını söyleyen oyuncu, tedavi sürecinde toplam yedi ameliyat geçirdiğini açıklamıştı.

ZORLU TEDAVİ SÜRECİ YAŞADI

Rahmindeki miyomun alınması amacıyla ameliyat olan Bekiroğlu'nun, operasyon sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gördüğü biliniyor. Ünlü oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle son olarak nisan ayında yeniden ameliyat masasına yatmıştı.

Tedavi süreci boyunca takipçilerinden destek ve dua isteyen Bekiroğlu, son operasyonunun ardından taburcu edilerek evinde istirahate çekilmişti.

“SADECE MUTLU OLDUĞUM ANLARI PAYLAŞIYORUM”

Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan oyuncu, yaşadığı sağlık sorunlarının günlük yaşamına etkisini şu sözlerle anlattı:

"Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor; bu durum her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir yola sürükleyebiliyor. Ne kadar burada aksini göstersem de Instagram'da sadece gerçekten mutlu olduğum anları paylaşıyorum."

Bekiroğlu, paylaşımında kendisine bu süreçte destek olan yakın çevresine de teşekkür ederek, zor günlerinde yanında olan kişilerin desteğinin kendisi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri ile sanat camiasından birçok isim, Bekiroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileterek moral veren mesajlar paylaştı.

Aslı Bekiroğlu'nun sağlık durumuna ilişkin tedavi sürecinin doktor kontrolünde devam ettiği öğrenildi.