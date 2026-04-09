“Her şey yolunda gidiyordu, bir anda durdu.”

Diyet sürecinde en çok karşılaşılan ve en çok moral bozan durumlardan biri kilo kaybının aniden durmasıdır.

İlk haftalarda hızlı ilerleyen süreç, bir noktadan sonra sanki duvara çarpmış gibi yavaşlar.

Bu durum çoğu zaman “yanlış yapıyorum” düşüncesine yol açar.

Oysa kilo durması, vücudun verdiği doğal bir tepkidir.

Peki neden olur?

Vücut yeni düzene uyum sağlar

Kilo verdikçe vücudun enerji ihtiyacı azalır.

Başlangıçta işe yarayan kalori açığı, zamanla yetersiz hale gelir. Vücut kendini korumaya alır ve harcadığı enerjiyi düşürür.

Metabolizma hızında düşüş yaşanır

Uzun süre düşük kalorili beslenmek metabolizmayı yavaşlatabilir.

Vücut daha az enerji harcayarak hayatta kalmaya çalışır.

Hareket miktarı farkında olmadan azalır

Diyet sürecinde kişiler genellikle daha az enerjik hisseder ve günlük hareketleri azalır.

Bu da toplam kalori harcamasını düşürür.

Vücut stres altında olabilir

Uzun süreli diyet, yetersiz uyku ve yoğun stres vücutta kortizol artışına neden olur.

Bu durum kilo kaybını zorlaştırabilir.

Peki bu süreç nasıl aşılır?

• Kalori dengesini yeniden düzenlemek gerekir

Başlangıçta işe yarayan plan, mevcut kilo için yetersiz kalabilir. Küçük ayarlamalar süreci yeniden başlatabilir.

• Protein alımı artırılmalıdır

Protein hem kas kaybını önler hem de metabolizmayı destekler.

Aynı zamanda tokluk süresini uzatır.

• Günlük hareket artırılmalıdır

Sadece spor değil, gün içindeki toplam hareket önemlidir.

Daha fazla yürümek bile süreci hızlandırabilir.

• Kısa süreli esneklikler işe yarayabilir

Bazen kontrollü şekilde kalori artırmak (diyet molası) metabolizmayı yeniden canlandırabilir.

• Uyku ve stres yönetimi ihmal edilmemelidir

Kaliteli uyku ve düşük stres seviyesi, kilo kaybının devamı için kritik öneme sahiptir.

• Tartıya değil sürece odaklanılmalıdır

Kilo durması, başarısızlık değil sürecin bir parçasıdır.

Bu noktada vazgeçmek yerine küçük düzenlemeler yapmak gerekir.

Kilo vermek doğrusal ilerleyen bir süreç değildir.

Duraklamalar, geri çekilmeler ve yeniden ilerlemeler bu yolculuğun doğal bir parçasıdır.

Önemli olan, vücudun verdiği bu sinyali doğru okuyabilmek ve süreci buna göre şekillendirmektir.