KURBAN Bayramı tatilini Antalya ve Alanya'da geçiren binlerce vatandaşın dönüş yoluna çıkmasıyla birlikte D-400 Karayolu'nun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Alanya, Manavgat ve Antalya istikametlerinde araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler kilometrelerce süren yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililerden alınan bilgilere göre trafik yoğunluğu gün içerisinde yüzde 90 seviyelerine kadar yükselirken, ana arterlerde araç akışı yer yer kilitlendi. Bayram dönüşlerinin hafta sonu boyunca devam etmesi nedeniyle yoğunluğun akşam saatlerinde daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Trafik ekipleri güzergah boyunca denetimlerini artırırken, sürücülere takip mesafesini korumaları, hız limitlerine uymaları ve uzun yolculuklarda sık sık mola vermeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

D-400 Karayolu'nu kullanacak vatandaşların mümkün olduğunca yoğun saatlerden kaçınmaları ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri tavsiye ediliyor. Bayram tatilinin son gününe kadar Antalya-Alanya hattında trafik yoğunluğunun devam etmesi bekleniyor.

