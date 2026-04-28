“Başta her şey çok hızlıydı, sonra durdu.”

Diyet yaparken en sık karşılaşılan durum budur.

İlk haftalar tartı hızla düşerken, sonrasında kilo kaybı yavaşlar veya durur.

Bu, başarısızlık değil, vücudun doğal bir tepkisidir.

Peki neden böyle olur?

1. Başlangıçtaki hızlı kayıp genellikle su ve glikojen kaybıdır

Diyetin ilk günlerinde karbonhidrat depoları azalır, vücut su kaybeder.

Bu da tartıda hızlı düşüş olarak görünür.

Yağ kaybı bu süreçte daha azdır.

2. Metabolizma adaptasyonu

Vücut kalori açığına adapte olur.

Daha az enerji harcayarak hayatta kalmayı sürdürür.

Bu nedenle kilo kaybı yavaşlar.

3. Kas kütlesi korunmazsa metabolizma yavaşlar

Düşük proteinli veya egzersizsiz diyetlerde kas kaybı yaşanır.

Kas kaybı metabolizmayı düşürür ve kilo verme hızını azaltır.

4. Günlük hareket azalabilir

Diyet sürecinde kişiler kendilerini aç hissettiğinde daha az hareket eder.

Bu da toplam enerji harcamasını düşürerek kilo kaybını yavaşlatır.

5. Psikolojik faktörler

Başlangıçta motivasyon yüksek, planlar sıkı olur.

Zamanla küçük kaçamaklar, sosyal hayat ve motivasyon düşüşü kilo kaybını etkiler.

6. Vücut doğal savunma mekanizması uygular

Vücut, hızlı kilo kaybını bir tehdit olarak algılar.

Enerji tasarrufuna geçer, metabolizma hızı düşer ve yağ kaybı yavaşlar.

Kilo verme süreci doğrusal değildir; iniş çıkışlar, duraklamalar doğaldır.

Önemli olan süreci bırakmamak, sabırlı olmak ve vücudu doğru şekilde desteklemektir.

Kas koruyucu egzersizler, yeterli protein ve sürdürülebilir beslenme planı, bu yavaşlamayı en aza indirir ve kalıcı kilo kaybı sağlar.