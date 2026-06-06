Alanya'da yapımı planlanan Antalya–Alanya Otoyolu'nun Çakallar ve Hacıahmetler Mahallesi'nden geçen bölümüne ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. Mahalle sakinleri, mevcut güzergâhın uygulanması halinde tarım arazileri, konutlar, mezarlık ve sosyal yaşam alanlarının etkileneceğini belirterek projenin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Antalya–Alanya Otoyolu projesi kapsamında bölgede yürütülen çalışmalar, Çakallar ve Hacıahmetler mahallelerinde yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, daha önce kamuoyuna yansıyan güzergâh ile sahada uygulanacağı öne sürülen hattın farklı olduğunu savunarak yetkililerden açıklama talep etti.

GÜZERGÂH İDDİASI MAHALLEYİ HAREKETE GEÇİRDİ

Vatandaşlar tarafından yapılan açıklamada, yeni güzergâhın uygulanması halinde mahalledeki bazı evlerin, seraların ve tarım alanlarının doğrudan etkileneceği ileri sürüldü. Bölge halkı ayrıca cami ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının da risk altında kalabileceğini dile getirdi.

Mahalle sakinleri, yıllardır üretim yapılan zeytinliklerin ve tarımsal sulama sistemlerinin zarar görebileceği endişesini taşıdıklarını belirtti. Özellikle küçük ölçekli üreticiler, olası kamulaştırmaların sadece mülkiyet kaybı değil, gelir kaybı anlamına da geleceğini ifade ediyor.

"SADECE KAMULAŞTIRMA BEDELİ YETERLİ DEĞİL"

Bölgede yaşayan vatandaşlar, otoyol projelerinin kamu yararı açısından önemli olduğunu kabul ettiklerini ancak güzergâh belirlenirken sosyal etkilerin de dikkate alınması gerektiğini savundu.

Mahalle sakinleri tarafından yapılan açıklamada, kamulaştırma süreçlerinde yalnızca arazi bedellerinin değil, insanların geçim kaynakları, üretim faaliyetleri ve yaşam düzenlerinin de hesaba katılması gerektiği vurgulandı.

Özellikle tarımsal üretimle geçinen aileler, yıllardır oluşturdukları bahçe ve sera altyapısının başka bir bölgede aynı şekilde kurulmasının kolay olmadığını belirtiyor.

BAĞIMSIZ RAPOR TALEBİ

Vatandaşlar, güzergâhın hangi teknik gerekçelerle belirlendiğinin kamuoyuna açık şekilde paylaşılmasını istedi. Bölge halkı ayrıca çevresel, sosyal ve teknik etkilerin bağımsız uzmanlar tarafından yeniden incelenmesini talep etti.

Açıklamada, güzergâh değişikliği iddialarının netleştirilmesi ve tüm paydaşların görüşlerinin alınmasının ileride yaşanabilecek hukuki ve sosyal sorunların önüne geçebileceği ifade edildi.

OTOYOL PROJESİ BÖLGE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Antalya–Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla birlikte özellikle yaz sezonunda yoğunlaşan trafik yükünün azaltılması, ulaşım süresinin kısaltılması ve bölgenin lojistik kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Ancak büyük altyapı projelerinde güzergâhın geçtiği yerleşim alanlarında ortaya çıkabilecek sosyal ve ekonomik etkiler de zaman zaman tartışmalara neden oluyor.

Çakallar ve Hacıahmetler'deki vatandaşlar, projenin tamamen iptal edilmesini değil, mahalle dokusuna ve üretim alanlarına daha az zarar verecek alternatiflerin değerlendirilmesini istediklerini belirtiyor.