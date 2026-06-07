Orta Doğu'da tansiyonu yükselten yeni bir açıklama ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) geldi. Yapılan duyuruda, Hürmüz Boğazı’nda uluslararası deniz trafiğini tehdit ettiği değerlendirilen İran’a ait 2 tek yönlü saldırı insansız hava aracının (İHA) ABD güçleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişme, bölgedeki güvenlik risklerini bir kez daha gündeme taşıdı. Küresel petrol ve doğal gaz ticaretinin önemli bir bölümü bu güzergâhtan gerçekleştirildiği için bölgede yaşanabilecek gerilimler uluslararası piyasalarda yakından takip ediliyor.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu’da görev yapan ABD güçlerinin bölgede güvenlik faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası deniz ulaşımını tehdit ettiği öne sürülen İran’a ait iki tek yönlü saldırı İHA’sının tespit edilerek etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

CENTCOM açıklamasında, “ABD güçleri, İran saldırganlığına karşı teyakkuzda olmayı sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Basra Körfezi ile Umman Körfezi’ni birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Günlük milyonlarca varil petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı bu rota üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle bölgede yaşanan askeri hareketlilik ve güvenlik olayları, enerji piyasaları başta olmak üzere küresel ekonomide yakından izleniyor.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Son dönemde İran ile ABD arasında yaşanan karşılıklı açıklamalar ve askeri faaliyetler nedeniyle Orta Doğu’daki güvenlik endişeleri artmış durumda. Özellikle Kızıldeniz, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmeler, uluslararası deniz taşımacılığı açısından risk oluşturuyor.

Uzmanlar, bölgedeki olası gerilimlerin enerji fiyatları, deniz ticareti ve küresel lojistik zinciri üzerinde doğrudan etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.