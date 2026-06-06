Alanya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, uyuşturucu madde ticareti, iftira ve kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması suçlamalarıyla yargılanan 3 sanık hakkında hüküm kuruldu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hüseyin G. ve Ümit Ç. ile tutuksuz yargılanan Mustafa Y. hakkında toplam 58 yıl 8 ay hapis cezasına karar verdi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada sanıklar Hüseyin G., Ümit Ç. ve Mustafa Y. avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Uyuşturucu maddeyi araca kendilerinin koymadığını ve müştekiye yönelik iftira ya da hürriyetten yoksun bırakma eyleminde bulunmadıklarını öne süren sanıklar, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN 3 SANIĞA CEZA

Mahkeme heyeti, dosya kapsamı ve delilleri değerlendirdikten sonra sanıkların cezalandırılmasına hükmetti.

Karara göre Hüseyin G.’ye 22 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 187 bin 500 TL adli para cezası verildi.

Ümit Ç. ise 9 yıl 5 ay hapis ve 93 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz yargılanan Mustafa Y. hakkında da 26 yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL adli para cezası verildi. Mahkeme, Mustafa Y.’nin duruşma salonunda tutuklanmasına karar verdi.

Mustafa Y., kararın ardından adliye polisi tarafından salonda gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

DOSYA 2025’TEKİ İHBARLA BAŞLADI

Olay, 26 Şubat 2025 gecesi Küçükhasbahçe Mahallesi Ticaret Okulu güneyindeki boş alanda başladı.

İddiaya göre 112’ye, bölgede park halindeki 07 plakalı bir araçta uyuşturucu bulunduğu ve kavga yaşandığı yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine Alanya Motosikletli Polis Timleri bölgeye gitti.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 6 parça halinde 29,26 gram esrar, kağıda emdirilmiş yaklaşık 14 kullanımlık sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 19 kilitli poşet ele geçirildi.

ARAÇ SAHİBİ “BANA TUZAK KURULDU” DEDİ

Araç sahibi İsa Ö., kollukta verdiği ifadede ele geçirilen maddelerin kendisine ait olmadığını söyledi.

Boşanma sürecinde olduğu için bir süredir aracında kaldığını belirten İsa Ö., uyuşturucu madde, hassas terazi ve poşetlerin araca kendisi yokken bırakıldığını öne sürdü.

Soruşturma dosyasına göre İsa Ö., bu ihbar nedeniyle 27 Şubat 2025 ile 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında tutuklu kaldı.

İDDİA: KISKANÇLIK NEDENİYLE KUMPAS KURULDU

Dosyada yer alan iddiaya göre Hüseyin G., eski sevgilisi S.K.’yı kıskandığı için Mustafa Y., Ümit Ç. ve Uğur O. ile birlikte hareket etti.

Sanıkların, uyuşturucu madde ve hassas teraziyi İsa Ö.’ye ait aracın bagajına bıraktıktan sonra 112’yi arayarak ihbarda bulunduğu öne sürüldü.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda 3 sanık hakkında mahkumiyet kararı verdi.